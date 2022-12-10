遷松山機場 吳怡農：侯友宜支持、蔣萬安也不反對

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（中央社記者賴于榛台北10日電）台北市第三選區立委補選，民進黨參選人吳怡農今天說，松山機場遷移議題，新北市長侯友宜2015年曾表態支持，台北市準市長蔣萬安也曾表態要討論遷建後的空地問題，顯示不反對遷移。

吳怡農一早到濱江市場拜票，行前接受媒體訪問。他說，松山機場遷移影響最大就是雙北，侯友宜曾在2015年表態支持遷移，蔣萬安今年9月時，也曾說可討論松山機場遷建的空地問題，可見並不反對遷移。

吳怡農說，現在只看到國民黨參選人王鴻薇不斷攻擊、謾罵，但中山區與松山區的選民長期期待松山機場遷移，加上桃園機場第三跑道2030年完工，已經有條件可以討論此議題，讓台北市有更大的翻新與進步，希望大家認真討論，不要謾罵與口水。

他說，他非常認真提出具體主張，包括隨桃園機場第三跑道完工，遷移松山機場；2年之間要讓政策定案；責成專案機構完整規劃解除管制的區域；留下的腹地完整保留興建公園；對於周圍的3000公頃土地應討論公共設施擴建、興建社會住宅。

吳怡農也對王鴻薇下戰帖，要求具體說明究竟是反對他政策的什麼部分。

至於松山機場若遷移，空軍松山基地指揮部將受影響，吳怡農說，他知道松指部主要任務是行政專機起降等，但公共政策要有取捨，考量各種因素，他認為遷移是符合最多民眾公共利益的選擇。

國民黨前立委蔡正元質疑遷移松機的政見是抄襲，吳怡農說，無論是談遷移、遷建或廢除，幾十年來都是大家的期待，許多候選人過去也都談過，目前是有條件、有本錢來面對，須提早做出最好的規劃，大家應該少些口水、多點建設性評論。

吳怡農掃街前，有許多粉絲拿著他前次參選立委的旗幟來合影簽名留念，表達支持。面對選情，他說，選舉只剩4週左右，要積極爭取與大家接觸的時間。（編輯：黃瑞弘）1111210

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（左）10日到濱江市場拜票時受訪表示，松山機場遷移議題，新北市長侯友宜2015年曾表態支持，台北市準市長蔣萬安也曾表態要討論遷建後的空地問題，顯示不反對遷移。中央社記者張新偉攝 111年12月10日