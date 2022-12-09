拋松機遷移政見 吳怡農：公共利益最大化

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（中央社記者游凱翔台北9日電）台北市第三選區立委補選，民進黨參選人吳怡農拋出遷移松山機場，引發討論。他今天表示，20年前可能沒有條件，但隨桃園機場第三跑道工程未來完工，就必須現在開始規劃，將公共利益最大化。

吳怡農拋出配合桃園機場第三跑道完工時程，遷移松山機場；松山機場原址全區保留闢建為公園，禁限建區都市更新後新增回饋容積興建社會住宅與公共設施。

吳怡農上午赴台北市長春路、一江街口捐血，會前受訪時有媒體提問，此議題在總統任期都做不到，是否可能是空頭支票。

吳怡農回應，這是身為民意代表的職責，必須盡全力爭取中央及地方同意，由於解除禁限建範圍橫跨雙北及基隆，將是巨大工程。他認為，松機在20年前可能沒有條件遷移，但隨桃機第三跑道工程未來完工，就必須現在開始規劃並面對這個議題，將公共利益最大化。

吳怡農也質疑，只聽得到批評和謾罵，但聽不到對手王鴻薇具體不認同哪一點主張。

針對國民黨參選人王鴻薇提出「核二、核三延役」政見，吳怡農指出，任何想要延役核二廠、核三廠的民意代表，都應該要認真提出解決核廢料的方案，特別是新北市長侯友宜並不支持核二廠，期待所有提出相關政見的選舉人要有具體方案。（編輯：黃瑞弘）1111209