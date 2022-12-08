王鴻薇拋核二、三延役 吳怡農：我與侯友宜立場一樣

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（中央社記者葉素萍台北8日電）台北市第3選區立委補選國民黨參選人王鴻薇主張核二廠、核三廠延役。民進黨立委參選人吳怡農今天說，他對核電的立場和新北市長侯友宜立場一樣，如果沒有核能安全、如果無法解決核廢料的問題，就無法好好討論核電。

吳怡農今天召開首場政見發表會，並主張遷移松山機場。

吳怡農說，從被徵召、登記參選至今，整整一週，他知道許多支持者對選情焦慮，但他要跟支持者說，過去這一週，他提出非常具體、正向、乾淨的政見，分享主視覺，今天提出第一個政見，這是短短一週內做到的事。

他說，接下來4週會持續努力，堅持透過議題贏得支持，同時，過去這週，競爭對手除了謾罵抹黑，只有更多的謾罵抹黑與攻擊，他希望政治競爭回歸到議題願景，希望大家支持一個認真看待這份工作的參選人、一個正向的參選人、一個準備好的參選人。

對於與王鴻薇核二、核三廠延役政見的交鋒，吳怡農說，政見要可行，核二廠的燃料棒池已經滿了，核二廠位於新北市，新北市行政首長侯友宜也表達過，如果沒有核安全、如果核廢料沒辦法處理，那就沒有核電、沒有資格使用核能，這是非常現實的問題。

吳怡農質疑，王鴻薇難道不需要考量侯友宜立場，最重要的是，她提的方案是否可行，每個人都可以畫個願景，但需要具體落實方式。

吳怡農說，對於核電，他與侯友宜的立場一樣，如果沒有核能安全、無法解決核廢料的問題，就無法好好討論核電。

不過，記者會上也發生一段插曲，有媒體記者追問吳怡農，「2025非核家園會實現嗎？」吳怡農則說，「我還以為我在與她的發言人對話」；這名媒體記者立即澄清「這個是問題吧！我不是她的發言人」，吳怡農回說，「我記得」。

還有媒體問到，吳怡農先前喊話要黨中央處理中常委黃承國的問題，但喊話前未知會，傳出英系不滿。

吳怡農說，這個題目已談很多次，民進黨前輩公開大方歡迎大家檢視，這是很好的榜樣，希望不分政黨所有人物都能效法，受到社會質疑就來面對。

對於國防部長邱國正表示，不認識吳怡農。他說，邱國正忙於國防事務，不認識他，沒有什麼好奇怪，但他有自信，一旦進到國會，會很快讓邱國正認識他。

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近來傳出兵役擬延長為1年，吳怡農說，他一貫主張兵役制度的訓練內容與役期需要一併檢討，下週開始，他一系列政見發表也會包括此議題。

對於民進黨前立委謝欣霓酸王鴻薇服務處遭恐嚇開槍是自導自演，吳怡農說，感謝警方在這麼短的時間找到嫌犯，他堅持乾淨、正向選舉，民主政治可以更理性，更少仇恨、放下對立，他希望透過這場選舉可以做到這件事情，也希望支持者認同這個方向。（編輯：蘇志宗）1111208