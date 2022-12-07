王鴻薇傳被黑道恐嚇 吳怡農譴責暴力盼警方全力偵查

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（中央社記者溫貴香台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇指遭電話恐嚇，民進黨參選人吳怡農今天說，譴責任何暴力行為，拜託警方全力偵查，也拜託警方強化與提升王鴻薇競選辦公室附近的安全維護。

吳怡農上午在台北市議員當選人顏若芳陪同下赴台北市文昌宮參拜，沿路與攤商們問好、握手拜票，民眾也拿起手機與吳怡農合影高喊「凍蒜」。

被問到對手王鴻薇遭黑道恐嚇、已至警局報案一事，吳怡農受訪表示，這是非常嚴肅的問題，他譴責任何的暴力行為，據他瞭解，王鴻薇辦公室已經報案了，他也拜託警方盡全力偵辦、偵查、調查，拜託警方強化與提升王鴻薇競選辦公室附近的安全維護。

王鴻薇攻擊吳怡農與黑道有關，但民進黨反擊台北市副議長葉林傳也有黑道背景。吳怡農說，這個議題的炒作可以告一段落了；民進黨團在立法院有提出一個非常具體的選罷法修正案，希望國民黨跟進、一起來讓台灣的政治制度更符合大家的要求，一起來改變。

被問到王鴻薇昨天也到文昌宮參拜，吳怡農說，今天的參拜行程，幾天前就確定了，不管誰來，依照既有節奏來走。

媒體詢問，陷入黑道爭議風波，會不會擔心仇恨值提高，被打成「陳時中2.0」，吳怡農說，他看到操作仇恨是有效的，但還是必須堅持，他相信選民們期待的是一場更正向的政治競爭，希望接下來的時間，與對手兩人都能夠堅持更好的選舉方式。

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談到這次海報主視覺是參考古巴革命英雄切．格瓦拉（Ernesto Guevara）的照片來做設計理念，吳怡農說，這次選舉最大挑戰是許多中山、北松山選民不知道1月8日有選舉，如果因為他海報的設計有不一樣、引起話題、注意，這都是好事。

吳怡農也說，從這個星期起，會有一系列政見發表會。在國防政策也會有一系列發表，包括兵役制度的訓練及役期的改革、檢討都是他一致的主張。（編輯：翟思嘉）1111207