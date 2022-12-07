更多編輯台推薦新聞：
摩洛哥門將博努神乎其技 西班牙苦練PK射門仍掛蛋
運動

摩洛哥門將博努神乎其技 西班牙苦練PK射門仍掛蛋

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒
科技

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步 不利國際觀光
首頁 / 政治

王鴻薇傳被黑道恐嚇 吳怡農譴責暴力盼警方全力偵查

2022/12/7 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇指遭電話恐嚇，民進黨參選人吳怡農今天說，譴責任何暴力行為，拜託警方全力偵查，也拜託警方強化與提升王鴻薇競選辦公室附近的安全維護。

吳怡農上午在台北市議員當選人顏若芳陪同下赴台北市文昌宮參拜，沿路與攤商們問好、握手拜票，民眾也拿起手機與吳怡農合影高喊「凍蒜」。

被問到對手王鴻薇遭黑道恐嚇、已至警局報案一事，吳怡農受訪表示，這是非常嚴肅的問題，他譴責任何的暴力行為，據他瞭解，王鴻薇辦公室已經報案了，他也拜託警方盡全力偵辦、偵查、調查，拜託警方強化與提升王鴻薇競選辦公室附近的安全維護。

王鴻薇攻擊吳怡農與黑道有關，但民進黨反擊台北市副議長葉林傳也有黑道背景。吳怡農說，這個議題的炒作可以告一段落了；民進黨團在立法院有提出一個非常具體的選罷法修正案，希望國民黨跟進、一起來讓台灣的政治制度更符合大家的要求，一起來改變。

被問到王鴻薇昨天也到文昌宮參拜，吳怡農說，今天的參拜行程，幾天前就確定了，不管誰來，依照既有節奏來走。

媒體詢問，陷入黑道爭議風波，會不會擔心仇恨值提高，被打成「陳時中2.0」，吳怡農說，他看到操作仇恨是有效的，但還是必須堅持，他相信選民們期待的是一場更正向的政治競爭，希望接下來的時間，與對手兩人都能夠堅持更好的選舉方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談到這次海報主視覺是參考古巴革命英雄切．格瓦拉（Ernesto Guevara）的照片來做設計理念，吳怡農說，這次選舉最大挑戰是許多中山、北松山選民不知道1月8日有選舉，如果因為他海報的設計有不一樣、引起話題、注意，這都是好事。

吳怡農也說，從這個星期起，會有一系列政見發表會。在國防政策也會有一系列發表，包括兵役制度的訓練及役期的改革、檢討都是他一致的主張。（編輯：翟思嘉）1111207

#吳怡農
#王鴻薇
#國民黨
吳怡農
北市立委補選 王鴻薇：接獲恐嚇電話已報警 吳怡農肯定黃承國自請調查 促藍營相同標準檢視
王鴻薇
王鴻薇接恐嚇電話 蔣萬安：更強勢鐵腕對抗黑道 綠擬修法擴大排黑 王鴻薇：支持但為何現在才提
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族