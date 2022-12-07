北市立委補選 王鴻薇：接獲恐嚇電話已報警[影]

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（中央社記者劉建邦台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天表示，議會辦公室接獲恐嚇電話，稱會開槍，助理已錄音並報警，對方是撥議會電話轉接至辦公室，有責任要保護團隊，會小心。

王鴻薇上午拜訪國民黨台北市松山信義區黨部，會前接受聯訪，媒體提問關於議會辦公室接獲恐嚇電話，內容提到若一直弄黑道可能會開槍等語。

王鴻薇表示，因當時在跑行程，助理之後提及辦公室昨天下午3時許接到1通恐嚇電話，內容提到一直講黑道會開槍等，因辦公室曾接類似恐嚇電話，但沒錄音，造成警方辦案困難，事後告訴助理接到類似電話要錄音，助理昨天警覺性高，以手機軟體錄音。

王鴻薇說，不能縱容恐嚇行為，她昨晚8時許已到派出所報案，希望警方盡速找到犯嫌及背後是否有人主使，因辦公室擔心她安危，且她有責任要保護團隊安全，團隊已向警方申請隨扈，她也會小心。

她指出，辦公室9月間曾接獲恐嚇電話，不確定這次接到恐嚇電話原因，警方初步偵辦，發現對方是先撥電話至議會主機，再轉到辦公室，因1天有很多電話會撥到議會電話主機，可能造成警方偵辦難度。

此外，王鴻薇昨天赴中山區文昌宮參拜，媒體問及，為何同黨選區議員葉林傳未到場，是否要避嫌？王鴻薇說，原本規劃掃市場，只找女性民意代表陪同，而議員陳炳甫因與廟方熟且是議會同質詢組，剛好有時間才到場。

媒體追問，近期是否與葉林傳見面？王鴻薇表示，這2天持續拜訪地方民意代表及議員尋求支持，像昨天在議會遇到民進黨籍北市議員梁文傑也有上前致意，只要是選區民意代表都會爭取支持。

至於民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農發表競選主視覺的看法，王鴻薇說，滿好看，但她比較在乎是要改變什麼議題，像她想改變執政黨要能反省、改革，不知道吳怡農希望改變的是什麼？

媒體問及，先前提出核二、核三廠延役政見，有環保團體認為不妥，王鴻薇表示，公共政策都要經溝通、辯論，她希望吳怡農先正式回應她的政見，若吳怡農認為有必要辯論，也歡迎，可能有很多選民也期許雙方可辯論。（編輯：張銘坤）1111207