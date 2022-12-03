棄議員補選立委 王鴻薇：無法辯護、誠實向選民說明

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獲國民黨徵召參選立委補選的台北市議員王鴻薇（中）3日說，她要對支持她的選民致歉，希望獲得諒解。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦台北3日電）獲國民黨徵召參選台北市第3選區立委補選的台北市議員王鴻薇今天表示，她當選議員後立刻換跑道，登記立委補選，仍要對支持她選民致歉，希望獲諒解，且無法為自己辯護。

王鴻薇上午出席民權國小校慶，會後接受聯訪，媒體詢問，當選議員後馬上參加立委補選，外界認為是落跑議員的看法。王鴻薇說，所有過程還是要對支持她的選民致歉，希望獲得選民諒解及支持，且仍無法替自己強力辯護，但有誠實向選民說明。

國民黨台北市議員秦慧珠昨天發布新聞稿指出，針對立委補選，王鴻薇發不參選聲明後，北市黨部主委11月30日晚間聯繫希望由她參選，解決沒人參選的困境，但王鴻薇事後同意參選，她成為做了24小時的立委補選備援投手。

王鴻薇今天被問及此議題時表示，她不知道相關過程，但有看到秦慧珠的說明，昨天有聯繫秦慧珠，這些過程有任何同黨同志受到困擾，非常抱歉。至於是否認為秦慧珠不需要發文，她說，不會，大家只是希望把事情做好，並重申，造成其他同志的困擾很抱歉。

媒體詢問，投入立委補選，因平時較少經營中山區，是否認為被推入火坑？王鴻薇指出，因平時都在松山信義區服務和跑行程，所以中山區選民對她會比較陌生，會在緊湊時間內爭取中山區選民支持。

媒體問及，過去在議會強力質詢台北市長柯文哲，是否擔心無法爭取台灣民眾黨支持者的票源？王鴻薇說，身為市議員當然要嚴格監督柯文哲和北市府，且依她過去在議會表現，若選民肯定她，也盼能獲取支持。至於是否跟民眾黨合作，她表示，因昨天才登記參選，還沒想那麼多。

王鴻薇被問及關於民進黨徵召參選的吳怡農背後勢力等議題時說，大家各自努力，吳怡農被民進黨徵召，且又是民進黨相關制度的受益者，吳怡農應該要說服外界如何取得勝選，像她被徵召，是因選舉時間非常緊迫，且會盡最大努力爭取選民支持。

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