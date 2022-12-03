吳怡農：栽贓抹黑不會贏得選舉 盼對手打正面選戰

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（中央社記者溫貴香台北3日電）台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，民進黨參選人吳怡農今天表示，用放大鏡檢視他，但請不要戴著有色眼鏡睜眼說瞎話，栽贓抹黑不會贏得選舉，希望競爭對手打正面選戰。

吳怡農與對手、國民黨參選人王鴻薇上午都出席民權國小校慶活動，同為校友的兩人首度同場較勁。吳怡農抵達母校後與支持者合影，對於王鴻薇質疑先前都沒看過吳怡農出席民權國小校慶活動，他回應，疫情期間除外，只要有時間都會來，很高興回到母校和大家相聚打招呼。

至於國民黨質疑黑道議題，吳怡農指出，他擔任民進黨台北市黨部主委期間作為，絕對禁得起檢驗，希望大家用放大鏡檢視，但請不要戴著有色眼鏡，睜眼說瞎話。選舉期間，刻意進行這種惡意操作，很可惜也覺得非常遺憾。

他說，這次選舉所有市民心中都有一把尺，惡意的仇恨操作不會贏得民眾支持，栽贓抹黑不會讓任何人贏選舉。他希望競爭對手拿出正面態度打一場正面選戰，提出為中山、北松山的選民要做些什麼，這才是選民們想看到的選戰。

吳怡農重申，民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他開除、趙映光也是他請走、離開北市黨部的。他帶領市黨部同仁盤點，讓所有沒有資格進入台北市黨部，沒資格成為黨員的都離開黨部，這些是已經做到也是應該做的事，如果做到了這一切，還要硬坳把他說成是黑道，他也真的沒有辦法。

民進黨九合一選舉敗選，吳怡農日前曾表示主因是初選機制的崩壞，但藍營質疑吳怡農就是此制度最大受益者。他表示，非常時期每個黨都有徵召，這次補選兩黨都採徵召；他希望回歸民主本質，但九合一敗選，還有更多需要檢討。

他表示，除了提名機制外，還有一件非常重要的事情，就是執政黨必須看清完全執政比起在野黨更有義務與責任和社會做好真誠溝通，這件事情有待加強與努力。

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，北市第3選區立委遺缺須補選，中選會定於明年1月8日投票。（編輯：黃瑞弘）1111203