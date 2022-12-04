北市立委補選期程60天最短？中選會：2014年僅43天

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（中央社記者陳俊華台北4日電）媒體報導，指台北市第3選區立委補選期程僅60天，創歷年最短紀錄。中選會今天說，如2014年12月25日立委出缺、2015年2月7日補選投票，辦理期間43天，報導內容明顯與選務辦理實際經驗不符。

媒體今天報導，國民黨徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第3選區立委補選，遭質疑是「落跑」，藍營則指中選會安排選舉期程政治操作。歷年立委請辭補選，從請辭日起算到補選日，這次台北市立委補選期程安排僅60天，創最短紀錄。

中選會透過媒體群組表示，經查該報導顯並未查證程序，也與中選會與各地選委會的選務辦理實際經驗不符。以2014年為例，第8屆立委苗栗第2選區、南投第2選區、屏東第3選區缺額補選，2014年12月25日出缺，2015年2月7日投票，辦理期間僅43天；長則如以2008年為例，辦理期間86天。

中選會說，這次台北市立委第3選區立委補選投票日期，已多次說明。依公職人員選舉罷免法規定，區域選出的立法委員在就職後因辭職出缺時，應從辭職日起3個月內完成補選投票；但其所遺任期不足1年時，不予補選。

中選會指出，考量法定投票完成期限、籌辦各項選務工作所需時間、避免與考選部、教育部或學校等機關舉辦的考試或補班日同日，以免影響應試考生等各界投票權行使，也須避免與紀念日及節日放假同日，如競選活動期間也不適合在農曆春節連假期間進行等因素。

中選會表示，加上立法院會期將在2月1日開議，為使該選舉區具有立法委員以表達其民意，保障其參政權利，但1月7日（星期六）是補行上班日，各學校行事曆已排定該日為上課日；1月13日到1月15日是112學年度大學學科能力測驗考試日期，考量避免影響大學學測進行及考生家長行使投票權因素。

中選會說，1月20日到29日是農曆春節期間，投票日期訂於這段期間將影響民眾農曆春節連假安排，因此擇訂1月8日（星期日）辦理立委補選投票。（編輯：林淑媛）1111204