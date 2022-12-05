民進黨：無視染黑名單 王鴻薇才是國民黨遮羞布

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨發言人謝子涵今天說，國民黨用各種穿鑿附會方式，硬要把跟黑道無關的吳怡農影射為黑道，卻不敢面對今天媒體揭露國民黨多位政治人物的黑道背景與涉入嚴重的司法案件；王鴻薇視若無睹，豈不成為國民黨染黑遮羞布。

國民黨質疑民進黨、民進黨台北市立委補選參選人吳怡農與黑道的關係。

謝子涵透過新聞稿回應表示，吳怡農從美國耶魯大學經濟系畢業後，在知名企業工作擔任投資專業經理人，後放棄千萬年薪返台入伍當兵，並投入國防與公共事務，卻被國民黨立委參選人王鴻薇說成擔任地方黨部主委時是「黑道傀儡」。

謝子涵說，王鴻薇這種貼人標籤方式，就是標準抹黑。如按照王鴻薇邏輯，國民黨有許多位曾遭管訓、涉入組織犯罪、曾涉入殺警案的人士擔任中常委，或被黨主席朱立倫提名為地方黨部主委，王鴻薇視若無睹，豈不成為國民黨染黑遮羞布。

謝子涵說，朱立倫提名的國民黨黨部主委名單去年就被詬病充滿黑勢力，且國民黨的黨公職、民代也有黑背景，包括前苗栗縣黨部主委鍾東錦，曾經因組織犯罪遭到管訓，鍾東錦甚至自己承認拿西瓜刀劃破別人肚皮，台北市議會副議長葉林傳家族與「牛埔幫」的關係。

謝子涵表示，媒體揭露上述國民黨涉黑的黨公職名單，顯然國民黨的問題才是真的大問題。請國民黨不要無視自己的問題，只會抹黑吳怡農。民進黨立院黨團將提案修正「公職人員選舉罷免法」，明定「公職排黑條款」，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人，全面杜絕黑、金、槍、毒。（編輯：林克倫）1111205