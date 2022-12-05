王鴻薇：抗共保台老哏 民進黨應改革反省

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇今天表示，民進黨過去選舉都拿抗共保台作為選票提款機，但這次選舉老哏無用，若民進黨不能好好改革、反省，再打這些牌，選民也不會理睬。

她指出，民進黨過去選舉都拿抗共保台作選票提款機，但這次縣市長選舉發現此老哏無法再用，若到現在還在玩，那就代表沒招了。

此外，各界期待政府強化掃黑，民進黨立法院黨團今天召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，希望推動公職人員選舉罷免法第26條修法，在不得登記為候選人部分納入「黑、金、槍、毒」；黨團也要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。

王鴻薇下午出席「信義區行政中心及衛福大樓開幕啟用典禮」，媒體聯訪詢問，如何看民進黨團擬修選罷法一事？她表示，綠營宣示掃黑第一天，結果徐國勇就請辭、下台，這不是很荒謬、尷尬嗎？很奇怪的事情。

媒體追問，王鴻薇昨天問民進黨台北市立委補選參選人敢不敢開除民進黨中常委黃承國，如何看吳怡農今天回說，這是非常無理的指控，「政治不是喊爽的」；以及黃承國今天要求黨中央即刻成立調查小組，將全力配合調查，調查期間也不會出席中常會，以正視聽回應社會要求。

王鴻薇表示，是吳怡農自己在臉書發文兜圈子講了許多，自己才問他此事，認為吳怡農應對民進黨到底該不該處理、開除黃承國一事，對外回應、講明白。

她說，這些是民進黨的內部問題，吳怡農對黨中央喊話，顯然並未被理睬，認為這可看吳怡農作為一個參選人的態度堅不堅定，難道他要自己硬吞下去嗎？同時奉勸民進黨不要再轉移焦點，因為民進黨的黑道問題並非國民黨所提出，而是包含民進黨立委何志偉、退撫會副主委李文忠和吳怡農所提的，民進黨應先問他們為何要發文。

由於外傳國民黨台北市議員葉林傳有黑道背景，媒體指外界認為王鴻薇說葉林傳做好問政、選民服務和家庭背景無關，是否為雙標？她表示，民進黨團說要修選罷法並排除「黑、金、槍、毒」，要問葉林傳到底符合哪一項。

王鴻薇指出，葉林傳無前科，卻將他和黃承國相提並論，這不是抹黑什麼才是抹黑？根本是民進黨和側翼想轉移民進黨的黑道問題而已。（編輯：李亨山）1111205