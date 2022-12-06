綠擬修法擴大排黑 王鴻薇：支持但為何現在才提

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民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（中）6日上午前往中山區文昌宮參拜，會後接受聯訪時說，支持可討論，但應更周全，不過為何現在才提要修法，是否想轉移焦點。中央社記者趙世勳攝 111年12月6日

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（中央社記者劉建邦台北6日電）民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天表示，支持可討論，但應更周全，不過為何現在才提要修法，是否想轉移焦點。

王鴻薇上午前往中山區民生西路的文昌宮參拜，會後接受聯訪，媒體問及，民進黨立院黨團擬提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等情事不得登記成為候選人的看法。

王鴻薇回應，這部分支持，但是否應更周全，且應讓社會大眾有更多討論，此事也凸顯，民進黨在立法院有絕大多數，為何現在才修法，是否因敗選及黑道問題，才想轉移焦點，她對修法方向認為可討論。

王鴻薇被問及國民黨內部傳出有黑道背景的政治人物時說，台灣的黑道現在太猖獗，執政黨是否有正視問題，且連民進黨員都認為中常委有黑道背景，若執政黨不能正視黨員提出問題，這樣如何回應社會大眾要解決有黑道治國治黨問題。

媒體詢問，基層擔心持續追打黑道背景議題可能受影響？王鴻薇表示，應是對手要擔心，希望民進黨台北市立委補選參選人吳怡農能回應有關中常委黃承國的問題。

此外，王鴻薇前往文昌宮參拜時，陪同有國民黨籍不分區立法委員鄭麗文、台北市議員陳炳甫及議員當選人柳采葳，是否首次到中山區宮廟參拜？王鴻薇說，第一次到文昌宮參拜，祈求神明保佑選舉順利成功，並把文昌宮當起步，後續會掃當地市場等。

至於參拜是否有接替台北市長蔣萬安過去擔任立委選區的意味？王鴻薇指出，行程是由蔣萬安團隊安排，當時蔣萬安也是從文昌宮起步，作為蔣萬安的接班人，當然要跟隨步伐，她與時間賽跑，後續有密集拜會行程，讓中山區選民認識她，且因選民較不熟悉她，會透過辦見面會等方式獲取支持。

至於吳怡農公布競選主視覺，王鴻薇表示，會與內部團隊規劃是否提出競選主視覺，因她參選時程倉促，主要是跑地方行程為主，且若要提政見，她不會輸吳怡農，並認為吳怡農的政見空洞，但若要談政見，那就實在來談。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委，北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票。（編輯：張銘坤）1111206