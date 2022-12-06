綠擬修法擴大排黑 藍籲勿打假球先從黨內做起

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑，國民黨今天表示，民進黨如果真有心排黑，就應該先拿出務實辦法將黨內有黑道背景的黨公職先做處理，否則根本是在作秀、打假球。

民進黨立法院黨團5日表示，警政署今年查獲的幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，將提案修正選罷法，增訂曾違反組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人，也要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。

國民黨文傳會副主委林家興今天透過新聞稿指出，民進黨完全執政6年，直到選舉大敗才突然想到要修選罷法，過去6年是在裝睡嗎；民進黨如果真有心排黑，就應該先拿出務實辦法將黨內有黑道背景的黨公職先做處理，否則根本是在作秀、打假球。

林家興說，民進黨若真心想推動選罷法修法，明定公職排黑條款，早於民進黨取得立院多數席次時就可以推動，整整拖了6年不動，直到人民展現怒火讓民進黨選舉大敗，且輿論質疑民進黨人涉黑再度重創選舉聲勢時，才想到要修法，這不是打假球，什麼才是打假球。

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林家興質疑，這不是在為民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農涉入趙介佑、趙映光等黑道集團人頭黨員等爭議轉移焦點，什麼才是轉移焦點。

林家興也說，民進黨內規「公職候選人提名條例」，對涉犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、妨害選舉罷免、貪汙等罪者皆需「判刑確定」方能禁止提名，反觀國民黨黨章規定，涉犯上述罪只要一審有罪便禁止提名。若民進黨真的要排黑，是否應該從修改黨內內規、跟進國民黨開始做起。（編輯：翟思嘉）1111206