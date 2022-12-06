綠擬修法擴大排黑 朱立倫：國民黨提名標準嚴格

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國民黨立委林思銘6日受訪時，針對民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑一事表示，選舉和被選舉權是憲法賦予人民的基本權利，沒必要剝奪憲法賦予人民選舉的權利，因此他先持保留態度。中央社記者郭宣彣攝 111年12月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨清清白白也腳踏實地，國民黨的提名標準嚴謹且在排黑條款部分也相當嚴格。

國民黨新竹縣黨部今天舉辦感恩茶會，朱立倫與黨籍立委林為洲、林思銘均出席，並接受媒體採訪。

媒體提問，對於國民黨部分縣市黨部主委疑有黑道背景的看法。對此，朱立倫表示，國民黨提名標準嚴謹，且在排黑條款部分也相當嚴格，不要隨便抹黑國民黨，國民黨是清白實在也腳踏實地。

媒體也向林為洲、林思銘提問，對於民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑的看法。

對此，林為洲指出，他不僅支持也提出加碼版本，首先是若論文抄襲被學倫會審查確定者，不能參選，因為在選舉公報上都會註明學歷等資訊，若後來被發現是抄襲，等於是騙選民。

林為洲說，另是酒駕肇事經判刑確定也不能參選，要用最高的道德標準看待。

另外，林思銘表示，他持保留態度，選舉與被選舉權是憲法賦予人民的基本權利，沒必要剝奪憲法賦予人民選舉的權利，未來若要修法會再進一步思辨。（編輯：戴光育）1111206