正副議長選舉 民進黨決議不得支持黑金人選

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（中央社記者葉素萍嘉義7日電）民進黨中常會今天通過，議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景人選。民進黨代理黨主席陳其邁說，國民黨也應面對社會的要求，國民黨議長、副議長人選也應該要排除黑金。

民進黨今天移師嘉義市召開行動中常會，為嘉義市長候選人李俊俋拉抬。

會中也通過成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；非執政縣市由中常委王定宇、蔡易餘、蘇巧慧、陳茂松、陳世凱組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人。

民進黨說，「清廉、勤政、愛鄉土」是創黨精神，反黑金更是民進黨一貫的堅持。近來，為回應社會輿論對於治安強化的訴求，民進黨立院黨團也將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，修法通過後，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，均將不得登記為公職選舉候選人。

民進黨表示，2022年九合一選舉後，民進黨更應積極回應社會期待，除依「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」相關規定辦理外，民進黨議員對於各縣市議會議長、副議長選舉，支持人選也應排除曾犯「組織犯罪防制條例」、「檢肅流氓條例」、「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「洗錢防制法」，並經判刑確定者，以彰顯對人民的承諾，並不負人民的鞭策及鼓勵，違者應受黨紀最嚴厲的處分。

民進黨指出，中常會通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選。

陳其邁會後受訪表示，他們了解台灣社會對民進黨有更高的要求跟期待，因此民進黨在選後確實要求黨籍從政者，同樣的道理，國民黨也應該面對社會的要求，在正副議長人選排除黑金。

陳其邁說，民主的可貴就是在於政黨競爭可以樹立更高的標準，能讓台灣民主更進步，從民進黨開始改革，希望國民黨也能杜絕黑金帶給民主政治的影響。

另外，民進黨台南市立委陳亭妃等人稍早質疑，選前台南學甲發生88槍槍擊案，引發社會關注，而此案相關人被人發現與台南市正副議長選舉有所牽連，呼籲黨中央要求民進黨台南市議會黨團停止所有的動作，立即調查。

中常委陳茂松在中常會後受訪說，現在所有縣市裡面比較有爭議的就是台南市，應該比照入黨審查的排黑查核作業先查查看，加上現在已經知道「88槍案」的兇嫌是誰了，應先把人抓出來，釐清與議員有沒有關係，緩個幾天不會影響流程。

台南市長黃偉哲在中常會後受訪表示，台南發生的槍擊案，他也比誰都希望早點找出來；沒有人可以把資訊隻手遮天，也無所謂誰隱藏資訊不願意破案，大家都願意破案，也希望在不違反偵查不公開情況下，專案小組適時報告偵辦進度及方向。

黃偉哲說，至於要把司法案件跟正副議長接軌，要有進一步說明，才會比較清楚，否則一下說跟光電利益有關係，一下又說跟議長選舉有關係，他覺得，證據到哪裡，就應該辦到哪裡。（編輯：黃國倫）1111207