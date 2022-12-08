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選罷法修法擴大排黑 花敬群：草案下週送政院

2022/12/8 10:59（12/8 11:51 更新）
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民眾黨立委賴香伶8日質詢指出，民進黨立法院黨團將提案修正選罷法擴大排黑，內政部何時提送相關草案？內政部代理部長花敬群（圖）表示，預計最慢下週提送行政院。中央社記者王騰毅攝 111年12月8日
民眾黨立委賴香伶8日質詢指出，民進黨立法院黨團將提案修正選罷法擴大排黑，內政部何時提送相關草案？內政部代理部長花敬群（圖）表示，預計最慢下週提送行政院。中央社記者王騰毅攝 111年12月8日
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（中央社記記者黃麗芸台北8日電）民眾黨立委賴香伶今天質詢指出，民進黨立院黨團將提案修正選罷法擴大排黑，內政部何時提送相關草案？內政部代理部長花敬群表示，內部昨天已討論，預計最慢下週提送行政院。

立法院內政委員會今天審查「112年度中央政府總預算案關於役政署、移民署、空中勤務總隊部分等案」和備、質詢。

賴香伶質詢問到，代理部長責任很重，許多政務銜接應無空窗期和雙標，前內政部長徐國勇請辭後，兩人交接內容有哪些項目？以及應處理的重點政策業務有哪些？

此外，賴香伶指出，近期各界關注治安、掃黑問題，民進黨立院黨團也擬提案修正選罷法，針對曾犯黑、金、槍、毒者應限制具參選資格，花敬群代理部長期間對此案修法時程和方向為何？

她還問到，若後續送報立法院後，預計何時可通過修正，是否會趕在2024總統大選期間適用？最後建議希望在本會期結束前可提出選罷法修法草案。

花敬群答詢表示，自己昨天中午有去醫院探望徐國勇，他有特別指示一些重要事項，同時預計今天可出院，自己會再找時間向徐國勇請益。

針對內政部核心工作重點項目，花敬群認為，一定是治安，昨天內部已討論選罷法修法內容，會盡快和行政院溝通後送出，曾犯「毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法」等罪經判刑確定者將納入限制參選範圍，初步修法版本都有涵蓋在內。

花敬群說，目前預計最晚下週提報行政院修法草案，後續送立法院後也盼盡快通過修法。（編輯：李錫璋）1111208

#選罷法
#內政部
#花敬群
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