鍾東錦與國民黨確認黨籍之訴 法官建議私下調解
2022/12/8 16:31（12/8 18:04 更新）
圖為鍾東錦（前中）11月26日在競選總部向支持者致意。（中央社檔案照片）
（中央社記者林長順台北8日電）苗栗縣縣長當選人鍾東錦違紀參選縣長，國民黨今年9月開除黨籍，鍾東錦對國民黨提起確認黨籍之訴。台北地院今天開庭，法官詢問兩造有無循內部方式解決，建議私下調解比較好。
今年九合一選舉期間，中國國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，苗栗縣議長鍾東錦也堅持參選，並在9月2日完成登記，國民黨黨中央考紀會9月8日開會討論違紀參選案，通過建議開除鍾東錦黨籍。
鍾東錦當時回應，加入國民黨已長達20多年，付出奉獻、無怨無悔，卻遭到無理對待，唯有訴請司法還他一個公道，他在收到正式公文後委託律師向法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」的確認黨籍存在訴訟。
台北地方法院今天開庭，鍾東錦、國民黨都委託律師出庭，法官先確認不爭執事項，隨後詢問兩造律師有無調解意願，並表示鍾東錦都已經選上了，可否循黨內管道處理，私下調解會比法院判決更有彈性。
兩造律師均表示要再跟當事人確認，法官要求雙方於2週內陳報調解意願，並訂明年1月19日再度開庭，確認雙方有無調解意願。（編輯：方沛清）1111208
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