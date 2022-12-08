綠指可組前科犯戰隊 藍：排黑條款比民進黨嚴格

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北8日電）民進黨發言人李妍慧今天說，國民黨意圖用自家規章來與民進黨進行對比，指稱國民黨多數只要「一審有罪」就拒絕提名；她說，國民黨黨公職成員，多到都能組成「前科犯戰隊」，空有規章卻沒有執行的勇氣。

國民黨文傳會副主委林家興回應表示，國民黨之前講得非常清楚，是在「提名標準」上的排黑條款比民進黨嚴格，今天民進黨所舉出的所謂前科犯，有緩刑期滿視同無罪、審判當下並未參選公職選舉、二審逆轉無罪後才參選、三審無罪定讞才參選、已經服刑完畢者以及並未被國民黨提名參選者，因此皆符合黨章及國家公職選舉規定，否則中選會如何允許這些人參選。

李妍慧透過新聞稿指出，國民黨不要拿條款當遮羞布，快點正面回應排黑修法，「請問國民黨這次議長選舉，還要支持這些支持黑金有前科的人選嗎？」

李妍慧說，苗栗縣議會議長鍾東錦「殺人未遂」判刑7年多，後上訴改判3年6個月；新北市議員周勝考，涉遠雄集團大巨蛋弊案，一審遭判刑10年。國民黨要不要告訴全民，「國民黨開除上述哪一個人了？這不是打假球不然是什麼？」

李妍慧表示，既然國民黨要搬出自家規章來自打臉，民進黨就認真地替國民黨細數了族繁不及備載的案例，也請國民黨回答，「為何空有規章卻沒有執行的勇氣？」不然就是透過所謂的「同舟計畫」敗部復活，根本就是說一套做一套。

李妍慧強調，近日民進黨為回應社會輿論，正研議立法提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」等排黑條款，國民黨團卻立刻龜縮，稱「對更生人不公平」，顯見嘴裡說要排黑，內心卻在顫抖，還想拿遮羞布欺騙全民。

林家興說，請民進黨的朋友加強法律及文字素養，除了不可引起違憲爭議剝奪國民參政權外，不要僅羅列一串清單就想魚目混珠、試圖抹黑在野黨，卻同時對自己黨內仍有黑道背景中常委高居權力核心、黨內人士指控台南議長選舉染黑的事實噤聲，如此雙標態度，只是再次證明民進黨在九合一大敗後依然無心反省，台灣社會看在眼裡，必然繼續用手中的選票教訓傲慢、濫權的民進黨。（編輯：蘇志宗）1111208