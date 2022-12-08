修選罷法擴大排黑 柯建銘籲慎重看待朝野共襄盛舉

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立法院黨團拋出修選罷法擴大排黑構想。民進黨團總召柯建銘今晚受訪表示，行政院會15日將通過相關修法版本，送立法院審議，這是重大法案要慎重看待，希望朝野共襄盛舉，法案預計下會期處理。

民進黨立委羅致政等人提出公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案，將不得登記為候選人的情事，擴增到13款，其中包括排黑條款，曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等判決確定；以及，曾犯反滲透法、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等有罪判決確定等。

對此，柯建銘晚間受訪表示，排黑條款是台灣政治改革最關鍵修法，選罷法修正將改變政治生態、揮別過去舊時代，盼行政、立法、朝野政黨共襄盛舉，國民黨不要迴避。

柯建銘說，黨團5日開記者會拋出修法構想後，行政院長蘇貞昌隔天馬上要相關單位研擬修法，而這次修法牽涉的範圍很廣，朝野立委一定都會提出相關修正草案，到時候會百花齊放，但這要考量一致性以及和其他法律有無扞格等，必須從整體來看，這只有行政院做得到，因此黨團不會提出修法版本，也不會反對個別立委提案。

柯建銘指出，選罷法修法不能急就章，更不可能逕付二讀，朝野一定要有共識，而且這是一個重大法案，將改變政治生態、揮別舊時代，迎向新的里程碑，必須慎重看待，相信這會讓台灣走向良善的發展。

另外，柯建銘表示，依時程推估，如果行政院會15日通過選罷法相關修正草案送立法院審議，23日才有辦法在立法院會處理報告事項議程時，讓它付委審查，加上現在進入會期尾聲等，預計下會期才會處理。（編輯：林興盟）1111208