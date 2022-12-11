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修選罷法擴大排黑 柯志恩：「黑」的定義要說清楚

2022/12/11 16:45
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）民進黨立法院黨團拋出修選罷法擴大排黑構想，國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，排黑是藍綠共識，但「黑」的定義一定要說清楚，讓大家有依循標準，不能模糊不清。

選罷法排黑備受關注，民進黨立院黨團及行政院均提出修法版本。今年參選高雄市長失利的柯志恩，今天下午舉行感恩公益音樂會並接受媒體聯訪時表示，排黑是藍綠共識，就看誰的執行度好。

柯志恩說，但「黑」的定義一定要說清楚，鼓勵更生人和對黑道的定義，不能模糊不清，才能讓大家有依循標準；國民黨在今年縣市長選舉即秉持排黑原則，設了門檻刪減人選，顯示對排黑已有執行度。

另外，對於高雄市正副議長選舉，柯志恩說，國民黨不論推派誰參選，屆時29席市議員都會一致支持，但最重要的勝負關鍵，還是要爭取4票無黨籍議員的支持。

被問到4年後是否再戰高雄市長，柯志恩說，4年距今還很遙遠，但一如她的承諾，會繼續留在高雄，不論接下來的立委選舉或4年後市長選舉，一定有柯志恩的角色。

柯志恩說，感謝高雄市民給了她近53萬票，未來不管誰出來選舉，國民黨都會好好深耕這塊土地，「選對的人，做對的事，相信4年後，狀況會比現在更好」。（編輯：陳仁華）1111211

#柯志恩
#國民黨
#高雄
柯志恩
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