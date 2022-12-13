選罷法修正草案不只排黑 犯國安賄選重罪等4類禁參選

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（中央社記者賴于榛台北13日電）選罷法大翻修，政院官員今天說，行政院會15日擬討論通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法修正草案，主要是明定國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選，以及重罪重刑4類犯罪者不得登記為候選人。

選罷法修法排黑近日熱議，行政院長蘇貞昌日前宣布，15日院會將提出政院修法版本，排除「黑金毒」等犯罪者參選，以符合社會期待。

政院官員今天表示，公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法此次將是大翻修，其中一大重點，是將4類犯罪明定為不得登記候選人。

官員說，第一類包含黑金槍毒的嚴重犯罪行為，像是曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，就不得登記為候選人。

毒品部分比較特別的是，吸食毒品並未列入禁止參選的條件中。官員解釋，吸食毒品危害自己但沒有危害他人屬於輕罪，若限制其參選資格，恐難以鼓勵吸食者不再犯，因此這部分與立委版本有別。

現行曾犯內亂、外患罪，經判刑確定者，皆不得登記參選總統、副總統及公職人員候選人。官員說，這次修法將相關國安犯罪，包含違反國安法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法也納入規範。

這次修法也明定犯重罪重刑者限制參選，官員指出，遭判7年以上重罪被判10年以上，經判決確定者，也將修法限制參選資格；另外，現行總統副總統選舉罷免法規定，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑判決，但尚未確定者就不得參選總統、副總統，這次修法會將公職人員選舉罷免法的規範一致化。

至於第四類，官員說曾犯相關賄選、受賄行為，及各政黨黨內初選的賄選行為，也將限制登記參選，避免犯罪判刑確定者，藉選舉取得公職候選人身分。

官員說，相關修法細節還是要等15日行政院會通過後，再正式對外說明。（編輯：趙蔚蘭）1111213