黃承國：我不是戰犯但願承擔 請黨中央調查以正視聽

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（中央社記者葉素萍台北5日電）對於黑道黨員爭議，民進黨中常委黃承國今天說，要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，調查期間他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

國民黨質疑民進黨及台北市立委補選參選人吳怡農與黑道的關係。國民黨並質疑，民進黨執政治安敗壞、黑金橫行，而吳怡農又跟趙映光、民進黨中常委黃承國走那麼近，當立委有膽質詢相關治安議題嗎。

被藍營質疑具有黑道背景的黃承國今天透過臉書表示「我不是戰犯，但我願意承擔」。

他說，1994年陳水扁參選台北市長，透過幕僚戴章皇多次拜託他支持，當時他經營民主電視台，被熱情所感動，這是他第一次輔選，當時大家都說他是好人。後來，前環保署長李應元、駐日代表謝長廷參選台北長，他都投入輔選，大家都說他是好人。

黃承國說，2014年民進黨支持現任台北市長柯文哲，他擔任市黨部主委，全力輔選，民進黨市議員首次全壘打，大家都說他是好人。2016年他以市黨部主委推出「首都進步連線」，支持包括吳思瑤、姚文智以及他黨的林昶佐、黃珊珊，大家都說他是好人。

黃承國表示，2019年總統黨內初選，他支持蔡英文，其間，他變成壞人。2020年，前立委薛凌宣布參選台北市黨部主委，他沒有支持她，之後他就變成黑道。

黃承國說，他承認年少時走錯路，也付出代價。但他不曾魚肉鄉民，不曾欺壓善良，參與政治之後，更是潔身自愛，從來沒有介入公共工程、都更案，當然更不可能介入任何人事關說。但因黨內形勢複雜，黨外鬥爭險惡，他成為各方勢力設計攻擊稻草人，淪為政治鬥爭祭品，屢屢遭人以出身問題，用黑道字眼攻訐。

他說，2022年的敗選，大家都在黨內找戰犯，他也絕對不是戰犯，但如果他的承擔可以讓黨繼續往前走，他可以承擔、願意承擔。他要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，小組調查期間，他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。（編輯：蘇志宗）1111205