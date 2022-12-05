綠擬修選罷法擴大排黑 在野黨團表示支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政（中）、副幹事長林靜儀（左）及黃世杰（右）5日召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會表示，將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事不得登記成為候選人，並要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北5日電）民進黨立院黨團擬提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等情事不得登記成為候選人，包括國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨團都表示支持；但國民黨團仍質疑，恐與現行法規鼓勵更生人再次融入社會的立法意旨相左。

各界期待政府強化掃黑，民進黨立法院黨團今天在立法院召開記者會表示，警政署今年查獲的幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，黨團將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人。

對於民進黨團擬提案修正選罷法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問表示，國民黨團大方向支持，但民進黨所提的修法方向，可能會與現行法規鼓勵更生人可以再次融入社會的立法意旨相左，對更生人不公平，質疑民進黨是否想藉此轉移九合一選舉敗選的焦點。

台灣民眾黨團幹事長張其祿則表示，黑金政治關係問題很多，長期困擾台灣民主政治發展問題，重大犯罪者能否登記成為候選人，應在制度上好好討論。

張其祿指出，不論民進黨團是什麼原因想要修法，「但總是個好方向」，至少讓政治清廉一點都是好方向；會再瞭解民進黨團版本，並適時提出民眾黨團版本。

時代力量立法院黨團總召邱顯智受訪表示，打擊黑金一直是時力黨團非常重視的議題，當然支持修正選罷法來排除黑道參政。

邱顯智說，日本在1992年制定的暴力團對策法、2011年的暴力團排除條例，都是台灣可以借鏡的對策，包含切斷黑道幫派與銀行的往來、與上市櫃公司的交往、甚至是剝奪購屋、買保險的權利等，都是可以考慮的方向，目標只有一個，透過強烈的排除，讓黑道幫派在台灣沒有立足之地。（編輯：郭無患）1111205