謝國樑指競選團隊滿滿黑道 蔡適應提告

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）中國國民黨基隆市長參選人謝國樑昨天指民主進步黨競選對手蔡適應團隊「滿滿都是黑道」，蔡適應今天到台灣基隆地方檢察署提告表示，忍無可忍，希望遏止抹黑。

蔡適應下午提告謝國樑涉違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選」時說，過去面對抹黑，都透過媒體、發言人或社群網站臉書（Facebook）澄清，但謝國樑這次太誇張，「我很生氣」。謝國樑選情落後，狗急跳牆，不斷用沒根據的事抹黑。

他說，從政以來坦坦蕩蕩，這次實在忍無可忍。基隆市長林右昌和他過去這幾年改變基隆，有目共睹，但謝國樑最近陸續找一些與基隆完全沒關係的人輔選，不只沒淵源，這些人還曾是讓基隆人進入黑暗時代劊子手，過去國民黨執政的基隆才真的是黑雲罩頂。

蔡適應表示，他不像謝國樑愛告人，沒事就採訴訟手段，但真的無法接受這種太誇張的骯髒選舉手法，下限無止盡，「講我的團隊都是黑道，真的是莫名其妙」。

謝國樑透過通訊軟體LINE群組說，蔡適應的暖暖後援會成員有多名幫派成員，曾被警方逮捕且列治平對象，他未來會一一列出。（編輯：李明宗）1111027