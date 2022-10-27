更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北議員高敏慧何淑峯金中玉等10人收賄賣補助款 判刑定讞褫奪公權
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 政治

謝國樑指競選團隊滿滿黑道 蔡適應提告

2022/10/27 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）中國國民黨基隆市長參選人謝國樑昨天指民主進步黨競選對手蔡適應團隊「滿滿都是黑道」，蔡適應今天到台灣基隆地方檢察署提告表示，忍無可忍，希望遏止抹黑。

蔡適應下午提告謝國樑涉違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選」時說，過去面對抹黑，都透過媒體、發言人或社群網站臉書（Facebook）澄清，但謝國樑這次太誇張，「我很生氣」。謝國樑選情落後，狗急跳牆，不斷用沒根據的事抹黑。

他說，從政以來坦坦蕩蕩，這次實在忍無可忍。基隆市長林右昌和他過去這幾年改變基隆，有目共睹，但謝國樑最近陸續找一些與基隆完全沒關係的人輔選，不只沒淵源，這些人還曾是讓基隆人進入黑暗時代劊子手，過去國民黨執政的基隆才真的是黑雲罩頂。

蔡適應表示，他不像謝國樑愛告人，沒事就採訴訟手段，但真的無法接受這種太誇張的骯髒選舉手法，下限無止盡，「講我的團隊都是黑道，真的是莫名其妙」。

謝國樑透過通訊軟體LINE群組說，蔡適應的暖暖後援會成員有多名幫派成員，曾被警方逮捕且列治平對象，他未來會一一列出。（編輯：李明宗）1111027

謝國樑
韓國瑜助選：基隆市長謝國樑 市民快樂又善良 蔡適應凌晨崁仔頂拜票 謝國樑預告韓國瑜站台
蔡適應
基隆市長選舉號次 蔡適應3謝國樑1 蔡適應推通勤族3省政見 謝國樑粉色宣傳車亮相
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
饒慶鈴盼台東成全球必訪 劉櫂豪要讓觀光全年發展