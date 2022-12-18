黃敏惠順利連任 嘉義市長任期將創4屆紀錄

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出身政治世家的嘉義市長黃敏惠18日自行宣布當選，她的任期累計將達4屆創紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）出身政治世家的嘉義市長黃敏惠連任成功，由教轉政的她，勇往向前，帶領「有溫度團隊」，曾任2屆嘉義市長的她，4年前回鍋勝選，今年順利連任，總計擔任4屆嘉義市長，將達17年，創紀錄。

黃敏惠於2018年重披戰袍參選嘉義市長，雖然面對藍營分裂，最後仍以5萬8558票，擊敗民進黨尋求連任的涂醒哲，得票數5萬6256票，當年黃敏惠僅以2302票驚險勝選，今年面對前總統府副祕書長李俊俋強勢的挑戰，最後仍順利連任。

黃敏惠自2018年再度主政嘉市這4年，要求市府團隊要成為「有溫度的戰鬥團隊」，加上平時努力、用心，才獲得市民的信任與信賴，市民也較有幸福感。

黃敏惠回鍋執政，在各項評比中都有很好成績，成功讓嘉義市從吊車尾變成火車頭，包括2020幸福城市全國第1，2021施政滿意度全國第1，2022年遠見五星市長。

黃敏惠強調，這4年政績包括舉辦2021台灣設計展、打造「有事青年」政策品牌，力挺青年發展；市庫不舉債，普發消費金及振興經濟；創立「銀髮人才資源中心」及「樂齡健康訓練場」；日環食是200年難得一見的天文奇景，帶動嘉義市觀光與商業奇蹟、光織影舞開創夜經濟等。

（中央社製圖）

現年63歲的黃敏惠出身嘉義政治世家，是已故前台灣省議員黃永欽女兒，地方人脈雄厚。黃敏惠擁有國立嘉義大學管理學碩士學位，自台灣師範大學國文系畢業後，曾任教台北市中山女中國文教師十餘年。

黃敏惠於1996年3月投入第3屆國民大會代表選舉，當選後，又陸續當選第4、5、6屆立法委員，後來自2005年至2014年，曾任兩屆嘉義市長一職，時間共計9年，她在擔任市長期間，自2008年起擔任中國國民黨副主席；2016年國民黨主席朱立倫參選總統落敗，由黃敏惠代理黨主席。

黃敏惠執政路上，除了從父親黃永欽身上學到最重要的一件事「以誠待人」外，也遇到許多貴人，包括前副總統蕭萬長、已故前國策顧問陳政寬，這2人影響最深的是「厚道才能征服人心、行動才能感動人心」，黃敏惠也一直秉持這樣態度，擔任盡責的市長。

長期服務嘉義市政府的一級主管私下形容黃敏惠不僅厚道，對於正確的事，總是付諸行動，勇往直前，待人真誠、始終如一；黃敏惠總是秉持著這樣的態度，盡力做好一個盡職的民意代表、一個盡責的市長。

黃敏惠擔任嘉義市長最大願景，就是全齡共享、世代宜居，成功帶動在地經濟，她希望未來4年嘉義市要能成為台灣新都心，讓年輕人返鄉就業，長輩受到照護，為老中青共同打造一個永續的家園。（編輯：卞金峰）1111218