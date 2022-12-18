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黃敏惠連任 感謝市民團結獲勝籲中央重視民意

2022/12/18 18:13（12/18 18:52 更新）
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嘉義市長重行選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠（持麥克風者）傍晚現身競選總部，自行宣布當選，除感謝選民外，也表示這是民意展現，盼中央兌現對嘉市所開的建設支票及輕軌計畫等。 中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
嘉義市長重行選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠（持麥克風者）傍晚現身競選總部，自行宣布當選，除感謝選民外，也表示這是民意展現，盼中央兌現對嘉市所開的建設支票及輕軌計畫等。 中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市長選舉結果，國民黨籍市長候選人黃敏惠連任成功，她傍晚現身競選總部，除感謝選民外，也說這是民意的展現，希望中央兌現對嘉義市所開的建設支票、還有輕軌計畫。

黃敏惠今天上午完成投票。隨著開票進行，約下午5時開票1個小時，她的得票數已過半數，約4萬多票，現場支持歡聲雷動，開心大喊「黃敏惠、凍蒜！」，黃敏惠也在下午5時15分左右抵達競選總部現場，感謝所有支持者並自行宣布當選。

黃敏惠說，這次市長是基層對高層的選戰，市民團結力量贏得勝利，期待中央可以重視市民的民意，希望中央能兌現承諾，過去對嘉義市開的建設支票一定要兌現，還有輕軌連接高鐵的計畫、社福補助等。（編輯：卞金峰）1111218

（中央社製圖）
（中央社製圖）
嘉義市長選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠（前右）傍晚自行宣布當選並感謝選民支持，熱情群眾開心上前給予熱情擁抱、獻花祝賀。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
嘉義市長選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠（前右）傍晚自行宣布當選並感謝選民支持，熱情群眾開心上前給予熱情擁抱、獻花祝賀。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠（2排右）18日傍晚在競選總部自行宣布當選，成功連任，並在發表當選感言後與支持者們開心合影。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠（2排右）18日傍晚在競選總部自行宣布當選，成功連任，並在發表當選感言後與支持者們開心合影。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
#黃敏惠
#嘉義市
#國民黨籍
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