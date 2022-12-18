李俊俋敗選 盼黃敏惠參考他的政見讓嘉義市更美好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市長選舉18日投開票，民進黨籍候選人李俊俋（中）傍晚出面，向聚集在競總前的支持者宣布敗選。李俊俋表示，謝謝大家這麼冷的天氣還站在這裡，很抱歉辜負大家期望，但希望大家不要失志，所有敗選責任他一人承擔。左為民進黨立委王美惠。中央社記者蔡智明攝 111年12月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義市18日電）嘉義市長選舉，民進黨市長候選人李俊俋敗選。李俊俋今天表示，已打電話恭喜市長黃敏惠，希望他提出65歲以上免費裝假牙、生育津貼與生育補助等政見，黃敏惠能參考，讓嘉義市更美好。

李俊俋下午5時30分向聚集在嘉義市興達路競選總部前的支持者宣告落選。李俊俋致詞說，謝謝大家這麼冷的天氣還站在這裡，辜負大家的期望，但希望大家不要失志，所有敗選責任由他一人承擔。

李俊俋強調，這次選舉有一項重要任務，就是讓停滯很久的嘉義市可以愈來愈進步，希望嘉義市有未來、年輕人有工作、老人得到良好照顧；期盼黃敏惠能參考實施他所提的競選政見，包括65歲以上免費裝假牙、生育津貼與生育補助、75歲以上老人每年健檢等，讓嘉義市更好。

李俊俋指出，自從被徵召參選市長後，他每天沿路拜票，收到很多人鼓勵，也反應嘉義需要改變，雖然沒能成功，他會繼續檢討原因在哪，未來要如何努力，希望民進黨能夠再站起來。

李俊俋說，得知結果後已經打電話恭喜黃敏惠，也感謝行政院長蘇貞昌、民進黨代理主席陳其邁、前副總統陳建仁、前衛福部長陳時中等人到嘉義助選，更要感謝嘉義鄉親的幫忙。

吳姓民眾下午4時就到李俊俋競總，他告訴中央社記者，雖然早知會輸，沒想到輸到2萬多票，心情相當凝重；也有些支持者得知黃敏惠宣告當選後，還沒等到李俊俋出來講話，就傷心離開了。

前嘉義市長涂醒哲、立委王美惠及民進黨籍嘉義市議員黃露慧等人都到場陪同李俊俋，向支持者三度鞠躬。（編輯：陳仁華）1111218