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黃敏惠競選連任成功 綠委王美惠現身總部道賀

2022/12/18 19:50（12/18 20:01 更新）
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嘉義市長重行選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠順利連任，民進黨籍立委王美惠（中）晚間7時特別前往黃敏惠競選總部道賀。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
嘉義市長重行選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠順利連任，民進黨籍立委王美惠（中）晚間7時特別前往黃敏惠競選總部道賀。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日
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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義市18日電）嘉義市長重行選舉，18日投開票，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠連任成功，民進黨立委王美惠晚間7時到黃敏惠競選總部道賀。

王美惠接受媒體聯訪表示，自己明天早上要去立法院審預算，回到嘉義市也晚了，所以今天晚間先行跟黃敏惠恭賀競選連任成功。

王美惠期望黃敏惠將民進黨嘉義市長候選人李俊俋在競選期間所提出好的政策納入未來施政政策中，同時她也會與黃敏惠攜手合作，向中央爭取嘉義市建設。

王美惠認為，選舉告一段落，不分你我，大家都是為地方做事。

由於黃敏惠在下午5時許發表完當選感言後即離開競選總部，王美惠在晚間7時到黃敏惠競選總部道賀，2人並未碰到面。（編輯：陳仁華）1111218

#黃敏惠
#王美惠
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