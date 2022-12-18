黃敏惠指連任是責任開始 李俊俋說一人承擔敗選

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市長選舉，國民黨籍嘉義市長黃敏惠連任成功，因低投票率，她的票數還比上屆多1300多票。她說，連任是責任的開始。落敗的李俊俋則說，辜負大家期望，他一人承擔敗選責任。

第11屆嘉義市長選舉，因參選人黃紹聰11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法規定，中選會即公告此選舉區停止此項選舉，並開會決定今天（18日）為重行選舉的投票日。

嘉義市長選舉是九合一唯一延後至今天投票的選舉，投票秩序良好，不過，因天氣寒冷及單一選舉，大家出門投票意願低，投票率僅有43.99%，還不到5成，創歷年來新低。

嘉義市長選舉投票下午4時結束，隨即進行開票作業，位於垂楊路的黃敏惠競選總部計票板上，各投開票所陸續傳進得票數，黃敏惠一路領先，支持民眾情緒高昂；黃敏惠傍晚自行宣布當選，現場市民歡聲雷動。

黃敏惠表示，天氣寒冷，各界預估投票率會很低，因此，可以勝選都是靠市民拉票的結果，這也是民主的勝利，並不是個人的勝選，還是要再次感謝所有鄉親的力挺，展現真正民意。

黃敏惠指出，19日、20日要進行謝票行程，25日就要宣誓就職，沒有高興的心情，只有滿滿的感恩，連任更是責任的開始，沒有休息時間，未來挑戰更大，還要加倍努力，回饋市民肯定。

（中央社製圖）

嘉義市長選舉18日投開票，民進黨籍候選人李俊俋（中）傍晚出面，向聚集在競總前的支持者宣布敗選。李俊俋表示，謝謝大家這麼冷的天氣還站在這裡，很抱歉辜負大家期望，但希望大家不要失志，所有敗選責任他一人承擔。左為民進黨立委王美惠。中央社記者蔡智明攝 111年12月18日

李俊俋則在興達路的競選總部觀看選舉結果，支持民眾看到票數一路落後，表情都很凝重；在黃敏惠宣布勝選後，他也第一時間打電話恭喜，而他與前嘉義市長涂醒哲、立委王美惠等人，向支持者三度鞠躬致意。

李俊俋說，辜負大家的期望，但希望大家不要失志，所有敗選責任由他一人承擔，希望嘉義市有未來、年輕人有工作、老人得到良好照顧；期盼黃敏惠能參考實施他所提的競選政見，包括65歲以上免費裝假牙、生育津貼與生育補助、75歲以上老人每年健檢等，讓嘉義市更好。

嘉義市選舉委員會公告資料，嘉義市長投票率43.99%，黃敏惠得票數5萬9874票，得票率63.82%，李俊俋得票數3萬2790票，得票率34.95%，黃敏惠贏李俊俋2萬7084票。

黃敏惠於2018年重披戰袍，雖然面對藍營分裂，最後仍以5萬8558票，擊敗民進黨尋求連任的涂醒哲，他得票數5萬6256票；黃敏惠僅以2302票險勝，今年面對民進黨推派的前總統府副祕書長李俊俋的挑戰，仍順利連任。

黃敏惠得票數與4年前差不多，不過，今天的投票率為43.99%，4年前則是67.91%，相較之下，若以相同的投票率估算，黃敏惠的得票數會呈現大幅成長，依然獲得大部分市民肯定。

嘉義市長重行選舉有5人參選，得票數分別為1號黃敏惠5萬9874票、2號李俊俋3萬2790票、3號無黨籍陳泰山246票、4號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統535票、5號無黨籍鄭凱升368票。（編輯：卞金峰）1111218

嘉義市長重行選舉18日投開票，國民黨籍候選人黃敏惠（持麥克風者）傍晚現身競選總部，自行宣布當選，除感謝選民外，也表示這是民意展現，盼中央兌現對嘉市所開的建設支票及輕軌計畫等。 中央社記者黃國芳攝 111年12月18日