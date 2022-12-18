朱立倫避談2024人選 讚侯友宜是最強母雞

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨主席朱立倫今天表示，2024大選國民黨一定推出最強候選人，全黨不要自私自利，無私無我、團結就能勝選；新北市長侯友宜是最強母雞，大家一起努力，現階段先全心全意把台北市、南投縣立委補選打好。

台北市第三選舉區立委補選定2023年1月8日投票，國民黨徵召台北市議員王鴻薇應戰，對上民進黨立委補選參選人、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。

國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安等人，今天下午出席台北市中山、大同區黨部三合一選舉感恩茶會，一同為王鴻薇拉票；王鴻薇則因確診，改採視訊方式參與。

朱立倫在現場接受媒體聯訪時，被問及新北市長侯友宜是否為國民黨2024總統大選最強人選。朱立倫表示，他跟侯友宜是老同事、老朋友，交情非常深厚；但他現在不能特別去強調，只能說「侯友宜是最強母雞，大家一起努力」。

朱立倫指出，2024大選，國民黨一定推出最強候選人，全黨不要自私自利，無私無我、團結就能勝選。現階段正在努力台北市立委補選，接下來還有南投縣立委補選，全心全意把補選打好，而新當選的縣市長好好做事，大家一步一步走，一定能夠勝選。

對於國民黨台北市議員徐巧芯喊出要世代交替，朱立倫表示，他一向最支持年輕人多參與黨務、選舉，但要再次強調，現在全黨正在拚台北市、南投縣立委補選，先全心全意把立委補選的選戰打好。

媒體詢問，外傳蔣萬安延攬作家蔡詩萍任文化局長引發深藍不滿。朱立倫說，蔡詩萍是非常好的人才，更受到文化界尊重，這是台北市民之福；蔣萬安可以邀集到這麼優秀人才，台北市的未來一定越來越好。

對於外界質疑國民黨提名的正副議長人選很多過去都有案底，排黑雙標。朱立倫表示，請民進黨自己看看所提名的民代，國民黨提名都有經過最嚴格的黨內排黑條款審視，民進黨可沒有這樣的條款，歡迎民進黨比照國民黨的排黑條款。

蔣萬安到場時並未受訪，他在致詞時表示，此次九合一選舉，王鴻薇揭發前新竹市長林智堅論文抄襲事件，發揮戰力、扭轉國民黨氣勢，讓國民黨能贏得勝選，這都要歸功於王鴻薇；這次立委補選，一定要用手中選票，讓王鴻薇進入立法院。（編輯：林克倫）1111218