展開謝票 黃敏惠：團隊適度調整朝新都心努力

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嘉義市長黃敏惠（前中）連任成功，19日展開為期2天謝票行程，黃敏惠謝票前接受媒體聯訪表示，對於市民的高度肯定，內心相當感恩，深感責任更加重，未來市府團隊會適度調整，朝向成為台灣新都心而努力。中央社記者黃國芳攝 111年12月19日

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）國民黨籍嘉義市長黃敏惠連任成功，今天展開為期2天謝票行程，她說，市民高度肯定，她內心相當感恩，也深感責任更重，未來市府團隊會適度調整，朝向成為台灣新都心而努力。

嘉義市長重行選舉昨天落幕，黃敏惠以超過6成的得票率順利連任市長，今天在國民黨籍市議員張秀華、陳家平等人陪同下，展開為期2天全市謝票之旅，感謝市民的支持與鼓勵，沿途民眾熱情揮手歡迎。

黃敏惠謝票前接受媒體聯訪表示，對於市民的高度肯定，內心相當感恩，也深感責任更加重；未來市府團隊會適度調整，而調整是不同的歷練，對市政工作才會更熟悉，同時朝向打造嘉義市成為台灣新都心而努力。

黃敏惠指出，民主聖地嘉義市是不分藍綠，但要有是非黑白，且嘉義市的選舉特性是選人不選黨，需要在地方長期耕耘，市民才會感受得到。

黃敏惠說，嘉義市是南部唯一藍營執政的縣市，黨內指嘉義市是灘頭堡，不過，縣市間還是要互利共榮，區域的整合及合作都很重要，昨天中午跑行程遇到嘉義縣長翁章梁，彼此恭喜、祝福，雙方未來應該共同為區域的整合及合作努力。

媒體詢問2024年總統大選中，因黃敏惠是國民黨南部的代表人物，若是被邀擔任副總統人選，是否會考慮，黃敏惠說，這從來不在考慮的範圍，會在嘉義市認真努力打拚市政。（編輯：張雅淨）1111219