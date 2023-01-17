彰縣議員當選人林茂明無保釋放 將補辦宣誓儀式

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）無黨籍彰化縣議員當選人林茂明涉嫌賄選遭起訴，案件移審彰化地院，地院法官認為林茂明已坦承犯行，無羈押必要，讓林茂明無保釋放，彰化議會明天將幫林茂明補辦宣誓儀式。

林茂明曾任彰化縣第16至19屆議員，去年底以無黨籍參選彰化縣第20屆縣議員，不過遭彰化地檢署檢察官查出涉嫌以1票新台幣500元買票，林茂明雖當選縣議員，不過去年12月13日遭檢方約談，訊後遭羈押。

彰化地方法院昨天晚上發布新聞指出，林茂明及樁腳吳男等3人經訊問後，承認犯行，經起訴犯罪嫌疑明確，3名被告雖有逃亡之虞，但無羈押必要，因此裁定無保釋放，但限制出海出境及住居。

根據彰化地檢署今天公布的起訴書，林茂明和樁腳吳男、陳男曾在競選總部討論買票事宜，後來決定以1票500元賄選，檢方接獲民眾檢舉後，循線逮捕樁腳吳男、陳男，另查扣賄選名冊等證物，昨天將林茂明等3人依違反選罷法等罪提起公訴。

彰縣議會人員接受媒體聯訪時指出，彰化縣第20屆的縣議員已在去年12月25日宣誓就職，只有彰化第1選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）議員當選人林茂明及第3選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）當選人施嘉華因涉賄遭羈押，無法完成宣誓，議會明天將幫林茂明補辦宣誓儀式，讓林茂明取得議員資格，行使職權。

至於另名遭羈押的縣議員當選人施嘉華，議會人員指出，施嘉華無法報到，依法不能行使議員職權，也不能領取研究費、出席費等，要等到施嘉華交保後，才能補辦宣誓。（編輯：謝雅竹）1120117