張容榕當選富里鄉長未就職 江東成將代理

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，花蓮縣府派任、剛結束玉里鎮代理鎮長職務的江東成代理富里鄉長，明年1月3日布達。他說，首重地方和諧，盡力協助富里鄉震災復建。

張容榕登記參選富里鄉長後約1個月，就以家人反彈為由，透過臉書（Facebook）宣布退選，隨後將戶籍遷出，競選期間皆未出面，由支持者自發性宣傳，結果以413票差距擊敗尋求鄉長連任的陳榮聰。

張容榕當選後仍舊失聯，僅透過臉書宣布，「不會就職富里鄉長，有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非由我授意，對於後援會的厚愛，個人謹表感謝」。

花蓮縣選委會指出，依法定程序，富里鄉公所須3個月內（約明年3月底前）第2次通知張容榕宣誓就職，若仍未出席，將視為鄉長出缺，將依規定在出缺之日起3個月內舉辦富里鄉長出缺補選。

另外，花蓮縣政府表示，確定指派江東成代理富里鄉長，訂於明年1月3日布達。今年63歲的江東成出身警界，曾任花蓮縣府地政處長、民政處長等職，前玉里鎮長蔡秋龍任內爆發工程弊案遭到停職時，縣府今年3月派任江東成代理鎮長。

江東成卸下代理玉里鎮長工作不到1週，將代理富里鄉鄉長。他今天接受中央社記者採訪指出，「謝謝長官愛護！」代理玉里鎮長期間遇到918台東強震，災後復建仍在持續進行，富里鄉受損也很嚴重，將繼續協助災後復建。

江東成說，上任後將以促進地方和諧為重任，促進地方單位團結合作，了解代表、村長及鄉民有無急迫性須改善建設，盡快改善。

另外，張容榕雖未出席就職典禮，但有委託代理人領走選舉保證金新台幣12萬元及補助款8萬6220元，她事後表示，將聯絡縣選委會退回補助款，或捐給鄉公所、慈善單位，期望用於照顧鄉民。

對此，花蓮縣選委會指出，未接獲張容榕退回補助款一事。

另外，江東成也說，上任後會了解是否接獲捐款，因是私人名義捐助幫助地方有需求者，都很樂見。（編輯：戴光育）1111230