村長到縣長都有 苗檢提14人當選無效之訴

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）111年地方公職人員選舉當選人名單12月2日公告，依選罷法規定當選無效之訴應自公告日起30日內提出。苗栗地檢署統計，至今共針對苗栗縣長鍾東錦在內14人提起當選無效之訴。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，苗栗縣選舉委員會於12月2日公告當選名單，當天即提起縣內首件當選無效之訴，截至今天，共針對14人提起當選無效之訴。

苗栗地檢署表示，這14人包括縣長鍾東錦、第5選區黃姓縣議員、鄉鎮市民代表9人以及村里長3人。

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苗栗地檢署說，對14人提出當選無效之訴，其中部分是認定候選人親自參與賄選犯行；部分是基於法院判決前例，因候選人親友或競選團隊成員參與賄選犯行據而起訴。均依檢察官起訴賄選犯罪相關事證作為基礎，秉持行政中立、司法獨立的標準執行法律權責。

檢方表示，依公職人員選舉罷免法規定，提起當選無效之訴期限為公告當選人名單之日起30日內，因明年1月2日適逢元旦連假，起訴期限截止日為112年1月3日。（編輯：方沛清）1111230