南投垃圾問題困擾歷屆縣長 許淑華上任優先處理

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣長許淑華今天就職，對於縣政重點，她說，將優先處理垃圾問題，目前有外縣市政府協助處理南投垃圾，但量不大，將前往拜會爭取提高總量，有明確進展將盡快向縣民報告。

第19屆南投縣長宣誓就職典禮今天在文化局演藝廳舉行，卸任縣長林明溱與縣府團隊、國民黨立委馬文君、工商團體等共近千人參加，在行政院主計總處主計長朱澤民監交下，林明溱將印信交給許淑華；許淑華成為南投立縣以來首名女性縣長，她說，會聆聽各界聲音，只要是有利南投發展，縣府團隊都虛心接受並全力以赴。

南投縣無垃圾焚化廠，全縣13鄉鎮市1天產生約250公噸垃圾，但願協助焚燒的外縣市1天處理量約100公噸，全縣垃圾暫置量累積達22萬公噸，垃圾可說是縣政最棘手問題，林明溱今天致詞也提及，遺憾南投縣沒有焚化爐，垃圾處理帶來困擾，他要向新縣長許淑華致歉。

許淑華就職後前往縣議會致意，對於上任首要課題，她接受中央社記者訪問表示，下午進辦公室會檢視各局處業務，並請局處長針對她競選政見研擬計畫，也會優先處理垃圾問題，她上任前已與同黨縣市首長溝通，後續將前往拜會，盼能訂定具體措施助南投處理垃圾。

許淑華表示，目前有外縣市政府協助處理南投垃圾，只是「量」不大，會爭取提高總量，但目前不便透露有何縣市政府願再助南投，當地政府仍須經議會審議，但初步取得一定程度共識，她拜會後，希望獲當地議會支持，若有明確進展將盡快向南投縣議會、縣民報告。

對於林明溱任內推動工程、計畫，是否有須重新評估部分，許淑華說，已盤點林明溱規劃的重大建設，其中產業園區是許多廠商需求，她將持續推動並擴大，這也是她的政見，基本上，政策都有延續性，目前沒有調整想法，已發包工程則會持續做好並滾動檢討。

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新科民進黨縣議員沈夙崢說，恭喜許淑華成為縣長，林明溱過去一些開發案、投資案金額滿大，讓民眾有質疑，許淑華是否延續或如何重新處理，應與縣民溝通，縣府相關人事安排或升遷是否恰當，以及親子公園、國民運動館、垃圾處理等，都是許淑華應面對課題。

許淑華出席就職典禮致詞表示，感謝前縣長林明溱、感謝所有南投人，為南投發展打下厚實基礎，林明溱執政8年為南投開創5大園區，且各項建設持續推動，還能成功減債新台幣75億元，觀光、農業、社福、交通、文化、教育等皆有卓越成績，她致上深深謝意。（編輯：陳仁華）1111225