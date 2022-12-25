更多編輯台推薦新聞：
逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅
國際

逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情4/300
首頁 / 地方

花蓮富里鄉長當選人張容榕未就職 縣選委會：儘快派代

2022/12/25 15:24（12/25 15:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。中央社記者李先鳳攝　111年12月25日
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。中央社記者李先鳳攝　111年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）當選花蓮縣富里鄉長的張容榕今天未出現宣誓就職典禮，她至今對任何採訪要求不讀不回。縣選委會今天說，「鄉不可一日無鄉長」，明天上班後會討論派代事宜，進行補選程序。

負責承辦鄉長宣誓就職典禮的富里鄉民政暨原住民行政課長陳淑貞告訴中央社記者，張容榕並未領取當選證書，這必須親自領取；但張容榕委託代理人領走選舉保證金12萬元和補助款8萬6220元。

張容榕雖然在10月初透過臉書宣布退選，但後援會持續幫她拉票，開票結果以2874票贏了爭取連任的陳榮聰413票；她同樣透過臉書宣布不會宣誓就職，戶口也遷離富里鄉，並對記者採訪要求不回應。

花蓮縣選舉委員會說明，依法定程序，富里鄉公所須第2次通知宣誓就職，張容榕仍置之不理，將視為鄉長出缺，將依照公職人員選罷法規定，在出缺之日起3個月內舉辦富里鄉長出缺補選，縣府會先指派代理鄉長，進行補選作業。（編輯：黃世雅）1111225

#張容榕
#陳淑貞
#陳榮聰
延伸閱讀
縣市長議員宣誓就職 議長選舉結果藍15人、綠4人全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看國民黨議員張芳麗跑票 童子瑋獲16票 民進黨首次拿下基隆台南議長選舉藍軍3人跑票 邱莉莉：邀加入民進黨團
張容榕
富里鄉長候選人退選卻當選 徐國勇：若要修法可討論花蓮富里鄉長當選人張容榕臉書發聲 強調不會就職
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高市議長之爭綠勝出 陳其邁展現施政不分黨派成果