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民進黨童子瑋獲16票 當選基隆市議會議長

2022/12/25 10:59（12/25 13:15 更新）
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第20屆基隆市議會議長、副議長選舉25日上午在議會舉行，民進黨推派的市議員童子瑋（前），獲得過半數16票支持，當選基隆市議長。中央社記者王朝鈺攝 111年12月25日
第20屆基隆市議會議長、副議長選舉25日上午在議會舉行，民進黨推派的市議員童子瑋（前），獲得過半數16票支持，當選基隆市議長。中央社記者王朝鈺攝 111年12月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）第20屆基隆市議會議長、副議長選舉今天上午在議會舉行，民進黨推派的市議員童子瑋，獲得過半數16票支持，擊敗國民黨籍、現任議長蔡旺璉，當選基隆市議會議長。（編輯：張銘坤）1111225

國民黨議員張芳麗跑票 民進黨首次當選基隆議長

（中央社記者王朝鈺基隆25日電）第20屆基隆市議會議長、副議長選舉今天舉行，民進黨推派的童子瑋當選議長，這也是民進黨首次拿下基隆市議會議長。

第20屆基隆市議會議長、副議長選舉上午在議會舉行，選舉結果，民進黨推派的市議員童子瑋，搭配親民黨市議員楊秀玉，2人各獲得16票支持，當選基隆市議會議長、副議長。

基隆市議會共31席市議員，國民黨在第20屆市議員選舉拿下13席，民進黨12席，親民黨有楊秀玉、郭美秀共2席，無黨籍則有林旻勳、陳冠羽、張耿輝和陳明建共4席。

投票結果，關鍵6席無黨和親民黨選票，童子瑋獲得林旻勳、陳明建、楊秀玉3票支持，國民黨市議員張芳麗跑票，將票投給童子瑋，加上民進黨的12票，童子瑋共獲得16票，國民現任議長蔡旺璉則得到14票，另新科市議員陳冠羽將票投給自己。（編輯：張銘坤）1111225

#童子瑋
#蔡旺璉
#民進黨
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