基隆議長選舉張芳麗說跑票為報恩 下午退出國民黨

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市議會議長、副議長今天改選，國民黨議員張芳麗跑票，投給民進黨和親民黨推出的正副議長童子瑋和楊秀玉。張芳麗說，她是為了報恩，下午會將資料傳給黨部，聲明退出國民黨。

基隆市議長改選，民進黨除12席黨籍議員外，在4名無黨議員中，獲得林旻勳、陳明建支持，加上親民黨楊秀玉，及張芳麗跑票轉投民進黨，選舉結果，民進黨推派的童子瑋以過半數16票當選議長，創下基隆市議會自民國39年成立以來，民進黨首次拿下議長寶座。

張芳麗接受媒體聯訪說，童子瑋的祖父童永在關鍵時刻找她，提到此生最大願望就是童子瑋能坐上議長位子，而童永在這10、20年來照顧她和她的哥哥，她曾面臨房子要被拍賣時，童永幫她度過難關，做人要守信，也要知恩圖報，她這屆做完就要休息，沒有其他機會能報答童永，這次是最好的機會。

張芳麗表示，這屆是她最後一屆擔任基隆市議員，國民黨從她參選以來，基隆市黨部從沒幫過她，她在民國89年參選副議長，和民國99年連任議長都是市黨部提名，結果都「掉下來」。

「心中大石頭終於落下，因為我欠國民黨一個情」，郭美秀說，已故丈夫前基隆市議員楊石城在第18屆市議員選舉獲得8120票，楊石城當時是國民黨提名，才能享有這份榮耀獲得市民肯定。

郭美秀上午特地戴上印有「基隆市議員楊石城服務團隊」口罩出席就職和選舉。她說，想與楊石城同享榮譽，夫妻的心永遠在一起，要為民服務、為基隆市中山區打拚。

郭美秀表示，今天會將票投給國民黨推出的正副議長蔡旺璉與何淑萍，就是「飲水思源，有恩要報，我該還的也應該還了，心中石頭已放下」。至於投票前是否曾與親民黨主席通電話，郭美秀說，她剛上任該講的都講了，其他放在心上就好。

新科基隆市議會議長童子瑋說，從這次選舉結果可以看出是跨黨派、超黨派在野聯盟，政黨在基隆市議會未必是第1順位，他要打造全民、陽光和開放的議會。他和市議員會秉持為市民謀求福祉共同努力，也會與市長謝國樑溝通施政計畫，讓市政在卸任市長林右昌8年執政奠定良好基礎下，可以繼續前進。（編輯：張銘坤）1111225