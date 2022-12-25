王鴻薇宣誓北市議員就職 綠議員喊不要落跑

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（中央社記者劉建邦台北25日電）投入台北市第3選區立委補選的國民黨籍市議員王鴻薇今天宣誓議員就職，民進黨議員籲王鴻薇不要落跑，王鴻薇遭媒體堵訪未回應，她下午說，登記立委補選時，已跟外界誠實報告。

台北市議會上午舉行第14屆議員宣誓就職典禮，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農也赴台北市議會民進黨團拜會，並由民進黨多名北市議員陪同。

民進黨北市議會黨團總召簡舒培接受媒體聯訪說，一定全力輔選吳怡農，民進黨是團結政黨，且她也不會忘記選民期望及承諾，希望好同事王鴻薇不要忘記對選民承諾，應該做好做滿北市議員不要落跑。

王鴻薇參加北市議員宣誓典禮時，期間曾中途離開議場時，遭媒體堵訪，對於綠營議員指不要成落跑議員，她僅稱要到洗手間，事後未對此事有回應。

王鴻薇下午出席在中山區舉辦的頭家開講行程，會前接受聯訪，媒體詢問，吳怡農赴北市議會民進黨團拜會時提到，恭喜王鴻薇高票連任議員，會盡全力把她留在市議會，不讓她背負落跑惡名。

王鴻薇對此回應，這是立委補選過程的舊話題，她在登記立委補選時，就已跟外界誠實坦白報告，且沒任何隱瞞，至於上午出席議員宣誓典禮，是要完成就職所有過程，並認為擔任議員一天，就會做好職責。

媒體詢問，關於吳怡農競選辦公室公布民調看法，王鴻薇說，從相關報導來看，好像沒提到委託民調公司，這有點奇怪，但所有民調都會參考，最重要是努力把參選理念，透過拜票爭取選民認同和支持。

媒體問及，關於核二核三廠延役遭對手批評。王鴻薇指出，台灣有缺電等問題及危機，所以認為核二核三廠延役很重要，難道吳怡農對相關議題可不理睬嗎？要參選立委，眼光應放大，看一下國際如何處理。

王鴻薇在致詞時表示，明年1月8日立委補選是台北市長選舉延長賽，更是2024年選舉的前哨戰，希望選民可支持她，順利讓蔣萬安交棒給她。

王鴻薇2日赴台北市選舉委員會登記立委補選時曾表示，她理解這次補選，國民黨有不能輸的壓力，知道責任無法迴避，所以選擇承擔，接受徵召，不計個人毀譽，是為大局而戰。（編輯：張銘坤）1111225