許淑華當選南投縣長 立委補選明年3月4日投票

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（中央社記者陳俊華台北25日電）中選會今天說，南投縣第2選舉區立委許淑華當選南投縣長，今天宣誓就職；經22日舉行委員會議討論通過，第10屆立委南投縣第2選舉區缺額補選投票日期，定於民國112年3月4日舉行投票。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，第10屆立法委員選舉，南投縣第2選舉區選出的立法委員許淑華當選南投縣長，已於25日宣誓就職，該選舉區立委缺額補選，依法應於112年3月24日前完成補選投票。

中選會說，立委缺額補選投票日期，經21日邀考選部、教育部、經濟部，內政部民政司、戶政司、警政署及南投縣選舉委員會召開協調會議會商；22日再經中選會委員會議討論通過，定為112年3月4日，投票起止時間為上午8時至下午4時。

中選會指出，立委缺額補選投票日期的訂定，是考量法定補選完成投票期限等各項因素，而決定投票日期定為112年3月4日；中選會委員會議中，同時討論通過補選工作進行程序表。

中選會指出，重要選務工作日程包括：111年12月27日發布選舉公告，112年1月5日公告候選人登記日期及必備事項，112年1月9日至1月13日受理候選人登記之申請，112年1月13日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止，112年2月3日前審定候選人名單並通知抽籤，112年2月7日候選人抽籤決定號次。

中選會說，112年2月12日選舉人名冊編造完成，112年2月21日公告候選人名單，112年2月22日至3月3日辦理公辦政見發表會，112年2月28日前公告選舉人人數，112年3月4日投票及開票，112年3月10日前審定當選人名單，112年3月10日公告當選人名單，112年3月15日前發給當選證書，112年4月9日前通知候選人領取補貼的競選費用。（編輯：林克倫）1111225