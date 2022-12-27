吳怡農：進國會全力監督 確保役男平安不浪費時間

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天下午將向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」。台北市第3選區立委補選民進黨參選人吳怡農說，他進入國會後全力監督，要求國防部確保每位役男平安回家，盼役男在軍中不浪費時間、浪費生命。

吳怡農一早與台北市議員陳怡君、台北市議員鍾佩玲、新北市議員山田摩衣等人在路口拜票。吳怡農受訪指出，選舉不可能是一個人的選戰，他珍惜夥伴們相挺。

對於政府下午將公布的兵役改革方案，吳怡農說，他進國會後會全力監督，一定要求國防部盡全力確保每位役男都能平安回家，更重要的是，不希望役男在軍中的任何一刻是浪費時間、浪費生命。

吳怡農也認為，國家安全需要正規部隊、後備部隊、義務役、需要全民一起來努力，不管是18萬上下的正規部隊、志願役國軍，還是義務性質的一般人民，不管是否成立國土防衛部隊，重點是更多人參與，除了前線陸海空軍，更需要每個社區都有人、有能力、有意願、有訓練、有裝備、有組織，一起維護家園，目的只有一個，就是維持和平、顧好生活方式。

至於役期延長送立法院，是要查照或審查，吳怡農認為，不管是審查還是查照，不會影響行政命令的執行時間，重點是行政部門做的一切只要有法源依據，行政命令就沒有問題，如果沒有法源依據，就需要透過國會的立法修法。

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美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。吳怡農指出，台美長期安全合作，持續朝這個方向努力，不過，國防不能靠別的國家，必須靠自己，這也是他一直主張面臨軍事威脅愈來愈嚴重的情況下，必須全面改革兵役訓練內容、同時適度延長兵役。

他說，中國軍事威脅影響的不只是台灣，也包括週遭民主國家，中國軍機擾台繞台、甚至片面改變不逾越海峽中線的默契，這是對所有民主國家、更是對台灣非常大的威脅，這是為何國防重要，他承諾選舉和問政主軸都會圍繞在國家安全。（編輯：郭無患）1111227