數據看北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

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（中央社網站26日電）2022年九合一大選結束，隨之而來的是台北市第3選區立委補選，也就是蔣萬安在中山、北松山選區請辭留下的缺額。當選連任、尚未就職的國民黨市議員王鴻薇，對上2020年以些微票差敗給蔣萬安的民進黨吳怡農。這個選區長年藍大於綠，2008年以來只有2014年市長選舉不是由藍營候選人勝出，但長期來看藍綠催票率差距漸小，這次局勢會如何？中央社用7張圖表帶你細看中山、北松山選民歷年意向。

1. 國民黨北市得票率不如以往，但在中山、北松山保持優勢

這14年間，國民黨在首都立委選戰的絕對優勢漸失，當選人數減半，整體得票率也下降。不過，國民黨在中山、北松山仍保有優勢，2016、2020年立委選舉，蔣萬安得票率在藍營候選人中穩坐第2。

過去14年這個選區在市長、立委共8次單一席次選舉中，國民黨贏了6次，蔣孝嚴、蔣萬安父子就占4次，另2次是市長郝龍斌、立委羅淑蕾。藍營唯二的敗仗都是在市長選舉輸給柯文哲。

相較北市其他地區，第3選區（中山、北松山）8次選舉有6次都是國民黨拿下，且得票率降幅較小。

2. 市長選舉：綠白合柯文哲強壓連勝文 丁守中2018穩住陣腳

2014年無黨籍的柯文哲獲得民進黨支持，取得85萬票的壓倒性勝利，在12個行政區全贏。柯文哲在中山、北松山的得票數是11.3萬，比連勝文高出3萬餘票，領先幅度在12個行政區偏中後段。

2018年柯文哲尋求連任，雖然險勝國民黨丁守中，但在中山、北松山，丁以不到0.2個百分點的差距勉強贏回領先。

2014年柯文哲打著「白色力量」旗幟以無黨籍參選，但獲民進黨禮讓，因此把2014年的柯文哲被歸類為民進黨支持的候選人，2018民進黨派出姚文智參戰，形成三腳督。

2022年九合一大選，出身中山、北松山的蔣萬安辭立委投入市長選舉，在原選區催出8萬多票，催票率30.1%較2014年連勝文、2018年丁守中高，但仍不及2010年郝龍斌在此選區催票率達38.2%的成績，可以看出以柯文哲為首的第三勢力初期主要吸納綠營選票，現已動搖部分藍營票源。

3. 立委選舉：國民黨沒輸過 但藍綠差距減至4個百分點

立委方面，自2008年單一選區兩票制選區劃定以來，中山、北松山這席立委皆由國民黨拿下，歷任蔣孝嚴1屆、羅淑蕾1屆、蔣萬安2屆。

2011年蔣孝嚴有意連任，但黨內初選不敵羅淑蕾，最後羅以11萬8千票成為當屆台北市最高票的立委當選人，催票率高出對手簡余晏10個百分點。

2015年，蔣萬安首次表態參選，在黨內擊敗時任立委羅淑蕾、資深議員王鴻薇，獲國民黨提名。不過接下來2次選舉，蔣萬安與對手的催票率差大幅縮小至5個百分點，遠不及前2任藍營候選人的10個百分點。

尤其2020年，民進黨派出吳怡農深入艱困選區，以「高盛金童」、「返國當特戰兵」等特殊經歷打開知名度，衝擊蔣萬安原本勢在必得的選情，最後催票率差縮小至4個百分點，創立委選區重新劃定以來新低。

2020年吳怡農翻轉的22個里全在中山區，讓蔣萬安失去2016所有村里全領先的絕對優勢，藍營領先的地區從62里減為40里。

2022年市長選舉投票率較低，蔣萬安在中山、北松山的得票數較2020立委選舉少3萬多票，但仍贏過陳時中，在此區62里中拿下57里，領先陳2萬票。

2022年九合一選舉，綠營僅在大佳里、新福里、集英里等5里取得領先，這些村里在近2年選舉中展現對綠營的支持，可以說是此選區少數的綠營基本盤。吳怡農舉辦系列座談會「怡農開講」第一場，便邀請其中的大佳里、新福里里長參與。

民進黨台北市議員（中山、大同區）梁文傑在臉書分析，近年補選投票率約30%，通常是基本盤對決。若吳怡農想贏得選戰，必須衝高投票率，才有可能複製2020立委選舉的氣勢，拿下這塊藍營優勢選區。

4. 北市所得與藍營催票率呈正相關 中山北松山高齡人口比全市最高

中山、北松山選民有什麼特殊樣貌嗎？根據內政部、財政部最新村里人口資料，台北市各里綜所稅所得中位數與2020年立委選舉國民黨催票率呈正相關。換言之，在所得越高的村里，國民黨表現得越好。

藍色圓點代表的是2020年蔣萬安在中山（深）、北松山（淺）的催票率，他在中山區劍潭里寫下全市最高催票率，勝過其他國民黨立委候選人。他在北松山各里催票率也都在趨勢線之上，代表在台北市所得相近的村里中，蔣萬安在北松山催出更多國民黨選票。

年齡方面，中山、北松山60歲以上人口占29.6%為全市最高、39歲以下占比39.05%為全市最低，國民黨在此的催票率是全台北市最高。（編輯：簡毅慧、邱柏綱）