與吳怡農座談 選民建議找賴清德輔選召喚基本盤

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（中央社記者葉素萍台北25日電）台北市第3選區立委補選民進黨參選人吳怡農今天舉辦首場「頭家來發問」活動與選民對談，有支持者建議他找副總統賴清德輔選，召喚基本盤；有人提到，上次立委選舉吳怡農在年輕人支持度高，但這次在網路淪為笑柄，應走出同溫層。

吳怡農今天舉辦首場「頭家來發問」活動與選民對談，支持者對選舉策略提出不少建議。

有支持者提到，對手抹黑，吳怡農陣營應該按鈴申告反擊；有人認為，立委補選基本盤很重要，副總統賴清德正在選黨主席，建議吳怡農找賴副總統同台造勢，召喚基本盤。

一位大學剛畢業的年輕人認為，吳怡農這次選戰網路聲量、行銷薄弱，2020年立委選舉時，吳怡農在年輕人支持度高，這次卻被當笑柄消費；網路這塊一定要走出同溫層，讓大家看到年輕人不是只會支持前台北市長柯文哲、不是只會支持民眾黨。

有支持者建議民進黨一定要團結，亦有支持者提到，中間選民害怕當兵，因為覺得浪費時間，吳怡農應論述為何當初放棄美國籍、回台當兵，或許可激起中間選民支持當兵，畢竟國防是全民的事，但很多人誤會、抹黑指延長兵役浪費生命，投給民進黨可能引發戰爭。

吳怡農回應表示，他在軍中看到的是，每個人都希望軍中文化更好、每一天過得充實、希望受到好的訓練；他對兵役改革有明確主張，認為要全面改革訓練內容，搭配訓練內容適度延長役期，政府也知道這是社會大眾的期待。

吳怡農提到，很多民進黨議員都在幫忙，大家或許只是沒有看到；對於支持者希望加強文宣和網路聲量，他絕對會給大家更多的子彈，一起來分享。

吳怡農指出，社群上有許多謾罵抹黑，支持者若看到不實訊息，希望能夠幫忙澄清，讓更多人知道他的政見、主張。

吳怡農說，國家安全問題越來越險峻，如果不好好處理、面對它，找到解決方案，其他的努力可能都是無謂的，如果國家基本的生存都守不了，就沒有國家了。

吳怡農表示，民主文化不是「你罵我、我罵你；你抹黑、我抹黑回去」，而是透過選票選擇正向選舉方式，才能改變現況；需要支持者當他的分身，明年1月8日的立委補選，才有辦法爭取到支持。（編輯：蘇志宗）1111225