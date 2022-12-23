北市立委補選 王鴻薇：吳怡農是可敬且很強對手

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（中央社記者劉建邦台北23日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天接受專訪時表示，吳怡農是可敬且很強對手，此場選舉她不敢大意，有人提醒對手可能營造哀兵策略，她會以誠意拜託選民支持。

王鴻薇接受聯合報udn video專訪，主持人問及，對於民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農已在選區蹲點許久，且曾投入過上屆立委選舉，對於吳怡農的看法。王鴻薇說，吳怡農上次參選立委初試啼聲，就帶給當時爭取連任且又是國民黨明星級政治人物蔣萬安壓力。

王鴻薇表示，吳怡農是可敬且很強對手，這次參選也引起矚目並備受關注，她面對此場立委補選不敢大意，戒慎恐懼，雖近期吳怡農在選戰過程中出現一些小插曲，但還是把吳怡農當成強勁對手，且不要忽視對民進黨死忠的支持者。

王鴻薇說，面對這次立委補選，雖然她在網路的好感度高，且目前支持度些微領先，但網路不代表馬路，若這次投票率過低，可能也會有變數，所以一直呼籲支持者要出面投票。

王鴻薇被問及因對北松山選區較熟，但中山區有較多綠營支持者，是否拜票曾遇過綠營支持者。她指出，當然有遇過，但從台北市長當選人蔣萬安獲得選票來看，中山、北松山的票數都不錯，且中山區有很多里長也是支持蔣萬安，但對於選票是否會轉讓給她，她不太樂觀，所以喊出她接力蔣萬安，且會持續爭取支持。

主持人詢問，是否有傳出對手近期採哀兵策略？王鴻薇表示，目前確實有很多人提醒，對手會營造被綠營放生的哀兵策略，但因她較重視選舉節奏，加上有16年北市議員經歷，對選民服務等有即戰力，會讓選民知道她是什麼樣類型的政治人物，並以最大誠意拜託選民支持。（編輯：李錫璋）1111223