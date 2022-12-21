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改善消防政見交鋒 吳怡農：解決問題勿抹黑

2022/12/21 12:04
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（中央社記者溫貴香台北21日電）台北市第3選區立委補選民進黨候選人吳怡農今天說，他主張增加台北市消防人力與汰換消防車輛設備，都需要中央主導，給予地方更大協助；他看到問題、提出解決問題的方法，這是好事，不需要攻擊與抹黑。

吳怡農今天前往中山區大佳里請益，他接受訪問表示，今天是來跟里長打招呼，向里民問候，也會持續討論松山機場遷建的構想、以及後續規劃與主張。

吳怡農昨天公布對台北市消防業務的政見，認為中央應編列預算，增加台北市消防人力、汰換老舊消防車輛及設備；國民黨候選人王鴻薇則表示，警消經費加給提高早就可以做了，問題「卡」在中央。

吳怡農認為，對手所提勤務加給、危險加給，與他所主張補充台北市消防人力、汰換老舊消防車輛及裝備的政見兩者完全不同，但不衝突，都重要、都要做；他主張由中央主導與協助，這是好事，不需要任何攻擊與抹黑。

他說，台北市消防人力不足，消防人員編制員額2000人，預算員額1900人，實際1800人，人力非常吃緊；台北市超過15年車齡的老舊消防車輛比例就超過30%，不管是人力、車輛或裝備都需要中央主導，給予地方更多協助，一起面對解決。（編輯：郭無患）1111221

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