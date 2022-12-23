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吳怡農駁怯戰 阮昭雄批林奕華明年2月接副市長糟糕

2022/12/23 12:14（12/23 12:21 更新）
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民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（前中）23日上午到南京市場掃街拜票，與民眾握手致意。中央社記者裴禛攝 111年12月23日
民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（前中）23日上午到南京市場掃街拜票，與民眾握手致意。中央社記者裴禛攝 111年12月23日
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（中央社記者溫貴香台北23日電）台北市第3選區立委補選民進黨參選人吳怡農今天表示，他提出兵役改革、松山機場遷建、警消權益等具體主張與政見，怎麼會是怯戰；反觀對手提核二、核三延役，未提核廢料怎麼處理，比較可惜與空洞。

吳怡農上午在大安文山區台北市議員阮昭雄等人陪同下，赴市場拜票。對於國民黨立委林奕華轉任台北市副市長，將於明年2月到任，立委缺額免補選。阮昭雄表示，這是最糟的安排，讓台北市政府少了一個月的副市長，也讓大安區少了一年的立委。

對於國民黨批評逃避辯論議題怯戰，吳怡農受訪表示，對於國家安全的危險，他提出兵役改革的主張，這怎麼是怯戰；面對松山機場議題，連松山選出的台北市議員王鴻薇都沒有提出來，他與選民面對面提出具體主張與政見，這怎麼會是怯戰。

他表示，不管是國家安全、兵役改革、警消人員的權益還是下一代教育的品質，都一一提出政見與主張，但都沒有看到對手針對他所提出的政見、議題有任何實質且有建設性的批評，這是最可惜的。請想想看，這樣子的辯論會是什麼樣子，只是更多的謾罵、更多的噴口水，對公共事務的討論有幫助嗎。

吳怡農說，對手王鴻薇過去所提的政見缺乏許多思考，包括核二、核三的延役沒有考慮到新北市長侯友宜的想法，沒有回答核廢料要怎麼處理，提出一個口號但沒有可行的方案，比較可惜與空洞。

他表示，監督政府預算，是立委的工作，根本稱不上是政見，太多的口水、不必要的爭執與謾罵，說他怯戰，笑一笑就好了。（編輯：蘇志宗）1111223

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（右）23日上午到南京市場掃街拜票，向攤商打招呼懇託支持。中央社記者裴禛攝　111年12月23日
民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（右）23日上午到南京市場掃街拜票，向攤商打招呼懇託支持。中央社記者裴禛攝　111年12月23日
民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（前右）23日上午到南京市場掃街拜票，有商家熱情給予支持，比讚為吳怡農加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年12月23日
民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（前右）23日上午到南京市場掃街拜票，有商家熱情給予支持，比讚為吳怡農加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年12月23日
#吳怡農
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