遭吳怡農批無政見 王鴻薇：不敢辯論找藉口

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農認為，對手王鴻薇只是政治表態，以他的標準來看並無政見。王鴻薇今天表示，這些似是而非的話，都是吳怡農推託不敢辯論的藉口。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇日前COVID-19確診，她今天以錄影方式回應媒體詢問如何看嘉義市長選舉結果影響？

王鴻薇表示，嘉義市長選舉昨天出爐，要恭喜黃敏惠高票連任當選，並指從11月26日九合一選舉到昨天的嘉義市長選舉結果，包含民進黨內部都掀起檢討、改革聲浪，這樣的氛圍恐將延續到明年1月8日的台北市第3選區立委補選。

她認為，民進黨確實沒有真正改革、反省，最明顯的就是行政院長蘇貞昌仍安坐其位，質疑民進黨是否真要改革？隨即強調自己若進入立法院，將強力監督、要求蘇貞昌下台。

因立委有監督之責，王鴻薇反問吳怡農，若他連蘇貞昌都不敢監督，也不認為蘇貞昌應該下台，請問吳怡農對於民進黨所謂的要改革和檢討又做何感想？針對各界對民進黨的質疑，吳怡農又是否敢表態？最後仍強調自己會努力爭取勝選，也希望支持者要踴躍投票。

由於吳怡農提松山機場遷移政策，但退輔會主委、前國防部長馮世寬認為松機是作戰時空軍的備降場，怎能取消？媒體問相關看法，以及吳怡農是否怯戰辯論。

王鴻薇表示，吳怡農指她要監督政府預算、監督行政院長蘇貞昌和國安局長陳明通，不能稱為是政見、而是搞笑，反問吳怡農提松機遷移政見，不但被民進黨立委打臉，就連交通部長王國材和馮世寬也說不可行，請問到底是誰在搞笑？並強調許多立委都把監督政策當做自身政見，請吳怡農去看看綠委們的選舉公報多提出要以監督為政見，這真的是一個基本常識。

她指出，吳怡農起初說她沒政見，後來又稱核二、核三廠沒解決核燃料問題也不算政見，認為他這些似是而非的話，都是要推託不敢辯論的藉口而已，若吳怡農不敢接受辯論就直說無妨，否則說得越多、漏洞和笑話就越多。

媒體詢問，吳怡農現在以「爬樓梯」家戶拜票作為陸戰加強策略，看法為何？王鴻薇說予以尊重，自己明天解隔出關後會持續陸戰拜訪，同時也會兼顧空戰，認為吳怡農迴避辯論，但很多公共政策須經討論和協調，自己會透過空戰方式和廣大選民對話，認為一個政治人物的論述和訴求，以及可與意見不同者對話，是民主政治最珍貴之處。

至於民眾黨台北市議員當選人林珍羽指許多民眾黨支持者力挺吳怡農，媒體問，如何爭取中間選民和第三勢力支持？王鴻薇表示，立委是單一席次選舉，應該要爭取最多、最大公約數的支持，自己會努力用政見及訴求爭取所有選民的認同、支持。（編輯：李亨山）1111219