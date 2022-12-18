吳怡農再下辯論戰帖 王鴻薇鎖定能源政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）面對辯論議題，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，希望對手王鴻薇先提出政見。對此，王鴻薇表示，已提過核二、核三廠延役政見，這也是她最想辯論的重要議題。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇日前確診，她今天以錄影方式回應媒體提問，如何看吳怡農指她未提任何政見，認為要有政見才有東西可以辯論，希望她第一步先提出政見。

王鴻薇回應表示，應是吳怡農太過健忘，他前不久還批評自己所提核二、核三廠延役政見，質疑難道要提出讓政府去開英文補習班才叫做政見嗎，她絕不會提出紙上談兵或空洞政見，並指核二、核三廠延役是自己最想和吳怡農辯論的重要議題，後續也會再推其他政見，吳怡農可以拭目以待。

媒體再問，吳怡農日前拋松機遷移議題，但民進黨內反對聲浪不斷，王鴻薇稱是「一個人的江湖」，民進黨立委高嘉瑜昨天則讚吳怡農是「一個人的武林」，相關看法為何。

王鴻薇說，針對自己說吳怡農是「一個人的江湖」被高嘉瑜認證，不知道他做何感想，吳怡農之前還發新聞稿要她澄清，那是否也該發新聞稿給高嘉瑜說這不是「一個人的武林」。

話鋒一轉，王鴻薇表示，關於吳怡農一直指控她做人身攻擊，認為自己都是在相關公共政策上和他討論或質疑，若質疑吳怡農的政見稱為人身攻擊，難道所有公共政策都不能討論和有意見，只能變一言堂嗎，或許如此，吳怡農才一直未具體回應其辯論要求，反指她沒提政見，重申可針對能源政策來場辯論。

對於媒體問怎麼看兵役延長政策似成民進黨選票考量的燙手山芋，甚或出現「抗共保台」需調整的檢討聲浪，王鴻薇認為，這不是不能討論，但不應成為選舉操作因素，目前看來國防部和府院不同調。

王鴻薇說，兵役役期延長，本來不是應該保台嗎，現在怎麼變成保民進黨，若民進黨施政所有因素都是考量自身選舉利益，想請問役男和國防部的利益在哪裡，這些事情只充分顯現民進黨只顧選舉、不顧人民。（編輯：方沛清）1111218