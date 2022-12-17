吳怡農籲選民出來投票 盼選舉主軸帶回議題主張

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）民進黨北市立委補選參選人吳怡農今天南下高雄參與救災訓練課程表示，自己財產申報如今都是公開資料，但希望大家把選舉主軸帶回議題主張，也呼籲選民出來投票。

台北市第3選區立委補選參選人吳怡農上午前往高雄左營一間連鎖健身房參加「壯闊台灣」推廣的救災訓練課程，推廣全國民間災害應變能力，吳怡農配偶顏采薇也因財產申報曝光引發關注。

對此，吳怡農接受媒體聯訪回應，太太是瑜伽老師，以前就讀戲曲學院，專精民俗技藝，兩人是透過朋友介紹認識，交往1年多。

針對這次財產申報存款新台幣4289萬元，他說，財產申報部分現今都是公開資料，但還是希望大家把選舉主軸帶回議題主張，至今除了聽到對手的攻擊跟謾罵外，還沒聽到對他的哪一點主張是不同意的，對於任何抹黑都相當遺憾。

吳怡農說，提升民主文化是對選民的基本尊重，但他無法約束對方，只有選民可以。希望大家在明年1月8日透過選票來告訴所有政治人物，大家想看到的是針對議題的討論、政策主張辯論，票投出來才算。（編輯：謝雅竹）1111217