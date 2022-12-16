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北市立委補選 中選會審定吳怡農王鴻薇等皆符資格

2022/12/16 15:08（12/16 15:15 更新）
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中央選舉委員會16日召開委員會議，審定通過第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選候選人資格，包含蕭赫麟、吳怡農（右）、王鴻薇（左）等3人資格均符合規定。（中央社檔案照片）
中央選舉委員會16日召開委員會議，審定通過第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選候選人資格，包含蕭赫麟、吳怡農（右）、王鴻薇（左）等3人資格均符合規定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北16日電）中央選舉委員會今天召開委員會議，審定通過第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選候選人資格，包含蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇等3人資格均符合規定，預計20日辦理號次抽籤。

中選會會後發布新聞稿說，台北市選舉委員會11月28日至12月2日受理第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選候選人登記的申請，受理登記期間計有蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇等3人申請登記。

中選會說，候選人資格經中選會審定結果，3人均符合規定，將由台北市選舉委員會在12月20日辦理候選人姓名號次抽籤。

中選會表示，此次第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選定於明年1月8日星期日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。（編輯：翟思嘉）1111216

#中選會
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