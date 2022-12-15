王鴻薇確診 北市立委補選採視訊拜票措施

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（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇確診，她今天透過影片表示，喉嚨腫脹有咳嗽，因競選時間緊湊，會採補救措施，像是視訊拜票等，持續跟選民互動。

王鴻薇昨天傍晚因有輕微咳嗽，經快篩，發現確診，並在今天凌晨透過媒體群組對外告知。王鴻薇上午透過錄影方式回應媒體聯訪時說，目前身體狀況還好，但喉嚨有腫脹及咳嗽狀況，醫生告知喉嚨破皮，會注意身體狀況。

王鴻薇表示，因競選時間非常緊湊，有5天不能拜票，但會有補救措施，像透過視訊拜票，若身體允許狀況下也會用直播與選民互動，雖目前無法出門拜票，但會以各式各樣方法彌補。

媒體詢問，對於民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農提出雙語政見的看法。王鴻薇說，事實上台北市已在大力推動雙語教學，至今約有近80所學校已在執行，像她長期在北市議會教育委員會，也長期推動雙語教學，吳怡農提出政策應該要讓外界檢驗會不會又流於空泛。

媒體問及，吳怡農提到「票投民進黨，才不會有戰場」的看法。王鴻薇指出，吳怡農在選舉期間，發言經常反反覆覆，希望他不要那麼快染上惡習，這樣雙標只是證明跟民進黨一樣。

媒體提問，目前在中間選民支持率領先對手的看法，王鴻薇表示， 中間選民會檢驗吳怡農提出的政見與公共政策，例如松山機場遷移等，但至今沒有民進黨的人士或政府官員回應，若他提出的公共政見，連民進黨都不理，就變成一個人的江湖，是否該回頭看看政見是不是流於空泛、紙上談兵。（編輯：屈享平）1111215