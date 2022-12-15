更多編輯台推薦新聞：
受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說
兩岸

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
立委補選
新聞專題
立委補選1/49
首頁 / 政治

王鴻薇確診 北市立委補選採視訊拜票措施

2022/12/15 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇確診，她今天透過影片表示，喉嚨腫脹有咳嗽，因競選時間緊湊，會採補救措施，像是視訊拜票等，持續跟選民互動。

王鴻薇昨天傍晚因有輕微咳嗽，經快篩，發現確診，並在今天凌晨透過媒體群組對外告知。王鴻薇上午透過錄影方式回應媒體聯訪時說，目前身體狀況還好，但喉嚨有腫脹及咳嗽狀況，醫生告知喉嚨破皮，會注意身體狀況。

王鴻薇表示，因競選時間非常緊湊，有5天不能拜票，但會有補救措施，像透過視訊拜票，若身體允許狀況下也會用直播與選民互動，雖目前無法出門拜票，但會以各式各樣方法彌補。

媒體詢問，對於民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農提出雙語政見的看法。王鴻薇說，事實上台北市已在大力推動雙語教學，至今約有近80所學校已在執行，像她長期在北市議會教育委員會，也長期推動雙語教學，吳怡農提出政策應該要讓外界檢驗會不會又流於空泛。

媒體問及，吳怡農提到「票投民進黨，才不會有戰場」的看法。王鴻薇指出，吳怡農在選舉期間，發言經常反反覆覆，希望他不要那麼快染上惡習，這樣雙標只是證明跟民進黨一樣。

媒體提問，目前在中間選民支持率領先對手的看法，王鴻薇表示， 中間選民會檢驗吳怡農提出的政見與公共政策，例如松山機場遷移等，但至今沒有民進黨的人士或政府官員回應，若他提出的公共政見，連民進黨都不理，就變成一個人的江湖，是否該回頭看看政見是不是流於空泛、紙上談兵。（編輯：屈享平）1111215

#王鴻薇
#吳怡農
#民進黨
王鴻薇
王鴻薇確診 暫停台北市立委補選拜票行程 王鴻薇談落跑罵名哽咽 吳怡農：盡全力讓她留在議會
吳怡農
吳怡農提雙語政策 主張廣設公辦民營學習中心 國民黨：松機遷移 民進黨內都沒共識
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳怡農提雙語政策 主張廣設公辦民營學習中心